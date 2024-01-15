"Буде гаряча фаза війни": Данілов закликав Захід прискорити підготовку

Олексій Данілов вважає, що Заходу потрібно перерозподілити ресурси для сфери безпеки і оборони.

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Данілов розповів про можливу гарячу фазу війни / Колаж: Главред, фото: командування Об'єднаних Сил ЗС України, апарат РНБО

В Україні може початися "гаряча" фаза війни. Для цього Заходу варто почати готуватися вже зараз, потрібно прийняти важливі стратегічні рішення. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.

Він закликає Захід зробити вибір між бажанням зберегти рівень свого комфорту і необхідністю перерозподілити ресурси для сфери безпеки і оборони.

"Світ знову повертається до стану необхідності бути готовими до "гарячої" фази війни, а це вимагає сучасної армії, новітнього озброєння і навчених солдатів. Така перебудова буде зроблена вчасно і усвідомлено чи пізно і під примусом", – написав Данілов. відео дня

Допомога Україні від Євросоюзу

У грудні 2023 Євросоюз не зміг схвалити виділення Україні 50 млрд євро, але ще повернеться до обговорення цього питання в 2024 році. Через відмову угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана підтримати фінансовий "мегапакет" рішення відклали до січня, коли заради цього збереться позачерговий саміт ЄС.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні намагається переконати проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати допомогу Україні. Також вона закликає Орбана поліпшити відносини з президентом України.

Раніше повідомлялося, що Угорщина готова розблокувати пакет допомоги для України від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро. Однак Орбан вимагає повернення Євросоюзом раніше заморожених коштів для Угорщини.

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