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Прем'єр-міністр Італії "схиляє" Орбана підтримати допомогу Україні від ЄС

Руслана Заклінська
10 січня 2024, 23:59
Джорджа Мелоні також переконує прем'єра Угорщини змінити свою позицію щодо вступу України до ЄС і загалом перезавантажити відносини з країною.
Прем'єр-міністр Італії 'схиляє' Орбана підтримати допомогу Україні від ЄС
Мелоні закликала Орбана переглянути свою позицію щодо України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс Президента, facebook.com/giorgiameloni.paginaufficiale

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні намагається переконати проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана підтримати допомогу Україні. Також вона закликає Орбана поліпшити відносини з президентом України. Про це повідомило видання Bloomberg.

За даними Bloomberg, зрушення у цих питаннях може відкрити шлях до співпраці між партією Орбана "Фідес" та ультраправою політичною партією "Європейські консерватори та реформісти", а також італійською "Брати Мелоні", польською "Право і справедливість" і шведською "Шведські демократи". Очікується, що така коаліція зможе вплинути на політику ЄС та посилить пан’європейську партію ECR напередодні цьогорічних виборів до Європарламенту.

Крім цього, Мелоні переконує прем'єра Угорщини змінити свою позицію щодо вступу України до ЄС і загалом перезавантажити відносини з країною. Анонімні джерела видання стверджують, що такими є умови для приєднання партії Орбана до ЄКР.

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Допомога Україні від ЄС

Нагадаємо, Угорщина готова розблокувати пакет допомоги для України від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро. Однак Орбан вимагає повернення Євросоюзом раніше заморожених коштів для Угорщини.

Також нещодавно Віктор Орбан висунув нову вимогу для зняття вето на допомогу Україні. Він пропонує, щоб фінансування переглядалося щорічно, це дозволить угорському прем'єру за бажанням блокувати фінансову допомогу від ЄС.

Як повідомляв Главред, Європейський союз планує надати Україні фінансову допомогу до березня 2024 року. Також країни-члени розробили запасний план у разі блокування Угорщиною фінансової допомоги.

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Євросоюз Италия Угорщина Віктор Орбан грошова допомога
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