Боїтеся Путіна - не робіть різких заяв: у Зеленського рознесли Європу через позицію НАТО

Михайло Подоляк / ОПУ

Заяви європейських політиків про те, що НАТО не збирається втручатися у військовий конфлікт Росії і України і створювати безпольотну зону в повітряному просторі української держави, заохочують Кремль до масових вбивств в Україні. Якщо у Європі бояться Путіна і побоюються називати речі своїми іменами, то хоча б повинні не робити різких заяв. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У своєму Twitter-акаунті він назвав "вбивчою" заяву міністерки оборони Німеччини Крістіни Ламбрехт про те, що Північноатлантичний альянс не стане стороною конфлікту у війні Москви проти Києва і не збирається закривати небо над Україною.

"Вбивчо. Кожна така заява європейських політиків заохочує РФ до масових убивств в Україні. Не хочете називати війну війною і боїтеся Путіна, то хоч не робіть провокаційних заяв", - підкреслив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що він розуміє біль і розчарування президента України Володимира Зеленського та українського народу, однак Альянсу вкрай важливо уникнути війни у Європі. За його словами, військова і фінансова підтримка Києва посилена, а Німеччина в цьому процесі відіграє провідну роль.