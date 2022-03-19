НАТО не воюватиме з Росією: Німеччина відкинула безпольотну зону над Україною

Північноатлантичний альянс не стане стороною конфлікту у війні Росії України - ФРН / Армия Информ

НАТО не збирається організовувати безпольотну зону над Україною, оскільки країни Альянсу побоюються непрогнозованої ситуації. Альянс не ставатиме стороною збройної конфронтації Москви з Києвом. Про це заявила міністерка оборони ФРН Крістіна Ламбрехт.

У інтерв'ю Süddeutsche Zeitung вона сказала про те, що військово-політичний блок Заходу не закриватиме повітряний простір України, оскільки побоюється "непередбачуваних наслідків" через таке рішення.

Крім того, НАТО не ставатиме стороною російсько-українського конфлікту.

"Північноатлантичний альянс не стане воюючою стороною, і в даному відношенні нічого не зміниться", - підкреслила дипломатка.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг зробив заяву про те, що країни організації дотримуються єдиної позиції, згідно з якою вони не мають наміру закривати небо над Україною. Блок не хоче припускатися ескалації протистояння з Росією.

У США заявляли, що НАТО працює над тим, щоб знизити рівень ескалації військового конфлікту Москви з Києвом. Країни Альянсу не створюватимуть безпольотну зону над українською державою, проте Захід розглядає можливість передачі коштів, які дозволять Україні самостійно вирішити питання.