Без Мінська-3 і нової війни з Росією: Україна завершує перемовини з гарантами безпеки

Перемовини щодо гарантій безпеки будуть завершені максимум протягом тижня - Подоляк / УНІАН

Перемовини щодо гарантій безпеки для України, які ведуться з країнами-партнерами, будуть завершені протягом тижня. Наразі держава веде діалог з країнами, які можуть приєднатися до таких гарантій. Києву важливо, щоб домовленості включали постачання зброї, закрите небо, військові консультації та механізми, що дозволяють швидку закупівлю озброєнь. Потрібні гарантії безпеки, які забезпечать захист держави і не допустять умовного Мінська-3 з новим нападом Росії. Москва повинна розуміти, що у разі атаки вона зіткнеться з іншими потужними арміями. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У ефірі всеукраїнського телемарафону він розповів про те, що Україна на тижні повинна завершити перемовини щодо гарантій безпеки з країнами-партнерами. Йдуть консультації з державами, які можуть стати потенційними гарантами.

"Я думаю, що ці питання протягом тижня максимум можуть бути завершені", - сказав чиновник.

Головні аспекти для України - постачання зброї, закрите небо, військові консультації та засоби, що забезпечують постачання зброї в максимально стислі терміни.

"На рівні політичних радників тривають консультації з країнами, які заявили, що вони згодні обговорювати ті гарантії, які вони можуть взяти на себе. Безумовно, там будуть різні пакетні гарантії", - зазначив Подоляк.

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Також він додав, що Києву потрібні такі гарантії безпеки, які не призвели б до умовного Мінську-3 або ж нової війни з Росією. У Москві повинні чітко розуміти - нова війна може призвести до її зіткнення з країнами з потужними збройними силами.

"Ми не хочемо отримати Мінськ-3, наприклад, щоб за декілька років мати знову ж конфлікт з РФ...щодо РФ, для нас важливо, щоб Росія зрозуміла, що якщо вони захочуть напасти, бачитимуть інші країни з потужними арміями", - додав Єрмак і підкреслив, що держави повинні отримати юридичне право для захисту України.

Гарантії безпеки для України

Президент Володимир Зеленський раніше казав, що 7 держав готові обговорювати договір, який передбачає гарантії безпеки для України. Це США, Великобританія, Туреччина, Польща, Німеччина, Франція та Ізраїль. Причому є й інші країни, з якими наразі проводяться консультації.

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, що у Києва було оптимальне рішення, як вийти з війни і отримати гарантії безпеки. Більш-менш виразний варіант було зафіксовано в стамбульському комюніке. Але перемовини змінилися через злочинні дії Росії. Стало відомо про військові злочини армії РФ. Росія завдала ракетного удару по вокзалу у Краматорську і продовжує фізичне знищення Маріуполя.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон сказав, що Україна не зможе розраховувати на отримання гарантій, які були б аналогічні 5-й статті НАТО, що передбачає колективну відповідь Альянсу у разі нападу на країну. Однак Захід надасть такі гарантії, які допоможуть перетворити державу на неприступну фортецю.

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