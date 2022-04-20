Подоляк про переговори з РФ: підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для України

Михайло Подоляк розповів про переговори з РФ / ОПУ

Юридичні підгрупи, які беруть участь у мирних переговорах з Росією, доопрацьовують договір про гарантії безпеки для України.

Процес триває з оглядкою на те, що відбуватиметься на полях битв, заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "НВ".

Він зазначив, що в української сторони було вдале формульне рішення, як вийти з війни і отримати гарантії безпеки. І більш-менш зрозуміла формула зафіксована в стамбульському Комюніке.

Але після того, як стало відомо про військові злочини російської армії в Київській області, переговорний фон змінився. Крім того, після цього стався ракетний удар по вокзалу в Краматорську, а на сьогодні триває фізичне знищення Маріуполя.

читайте також"Кінець війни вирішиться на полі бою": Кулеба виніс вирок переговорам з РФ"Але робочі юридичні підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для України щодо його відповідності міжнародному праву. Йдуть політичні консультації на рівні політичних радників країн потенційних гарантів. Все йде, але паралельно з очікуванням того, що буде відбуватися на полях зіткнення", - додав Подоляк.

Зазначимо, що Туреччина має намір продовжувати докладати всі необхідні зусилля, спрямовані на припинення бойових дій в Україні та досягнення сталого миру між Москвою та Києвом.

"Досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане одним з кращих справ, зроблених в ім'я людства", - заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в обложеному Маріуполі може стати "червоною лінією" у переговорах з Росією.

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