УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Подоляк про переговори з РФ: підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для України

20 квітня 2022, 11:22

Радник глави ОПУ розкрив деталі переговорного процесу між Україною і Росією.

Михайло Подоляк
Михайло Подоляк розповів про переговори з РФ / ОПУ

Юридичні підгрупи, які беруть участь у мирних переговорах з Росією, доопрацьовують договір про гарантії безпеки для України.

Процес триває з оглядкою на те, що відбуватиметься на полях битв, заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "НВ".

Він зазначив, що в української сторони було вдале формульне рішення, як вийти з війни і отримати гарантії безпеки. І більш-менш зрозуміла формула зафіксована в стамбульському Комюніке.

Але після того, як стало відомо про військові злочини російської армії в Київській області, переговорний фон змінився. Крім того, після цього стався ракетний удар по вокзалу в Краматорську, а на сьогодні триває фізичне знищення Маріуполя.

читайте також"Кінець війни вирішиться на полі бою": Кулеба виніс вирок переговорам з РФ"Але робочі юридичні підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для України щодо його відповідності міжнародному праву. Йдуть політичні консультації на рівні політичних радників країн потенційних гарантів. Все йде, але паралельно з очікуванням того, що буде відбуватися на полях зіткнення", - додав Подоляк.

Зазначимо, що Туреччина має намір продовжувати докладати всі необхідні зусилля, спрямовані на припинення бойових дій в Україні та досягнення сталого миру між Москвою та Києвом.

"Досягнення перемир'я, а потім міцного миру між двома нашими сусідами стане одним з кращих справ, зроблених в ім'я людства", - заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація в обложеному Маріуполі може стати "червоною лінією" у переговорах з Росією.

Читайте також:

viber
війна в Україні Михайло Подоляк
Реклама
Популярне
В Україну йдуть заморозки: синоптики назвали найхолодніший деньВ Україну йдуть заморозки: синоптики назвали найхолодніший день В Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потеплінняВ Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потепління Під Миколаєвом окупанти хотіли стратити 30 заручників, але їх врятували українські десантникиПід Миколаєвом окупанти хотіли стратити 30 заручників, але їх врятували українські десантники "Він дуже жорстокий був": жінка розповіла, як її по-звірячому зґвалтував 19-річний окупант"Він дуже жорстокий був": жінка розповіла, як її по-звірячому зґвалтував 19-річний окупант Католицька пасха 2022: дати і традиції святаКатолицька пасха 2022: дати і традиції свята
Підтримайте Главред

Останні новини

12:07

Почалися зачистки: ФСБ РФ заарештувала "міністра ЛНР" за провал у війні

12:06

Точна і швидка розвідка на полі бою: Україна отримає 100 швидкісних безпілотників Quantix ReconВідео

11:26

На Харківщині відновлюють електропостачання, чинять трубопроводи та прибирають вулиці

11:22

Подоляк про переговори з РФ: підгрупи допрацьовують договір про гарантії безпеки для УкраїниВідео

11:07

ЗСУ ліквідували на Донбасі групу "африканських" найманців, яку надіслала РосіяВідео

Реклама
10:56

У РФ "поховали" окупанта Меньшикова, тіло якого досі лежить під КиєвомВідео

10:56

"Відосики" закінчилися: ЗСУ знищили взвод солдатів з Чечні

10:42

Магніт для грошей: що потрібно зробити в Чистий четвер, щоб залучити удачу на весь рікВідео

10:23

Як Україна зруйнувала план Путіна щодо створення нового СРСР і сплутала Росії всі картиПогляд

09:51

"Сподіваюся, що нас захоплять": харків'янка втекла в Дніпро та чекає, коли прийдуть "ополченці"Відео

09:46

Як зробити мармурові яйця на Великдень - рецепт, який "розриває" TikTokВідео

09:04

Нурлан Сабуров поплатився за цинічні жарти про мертвих українців

08:59

Лупить наша артилерія, стріляють доброзичливі танки: Арестович розповів, як окупанти "беруть" міста

08:29

Війна в Україні та домашні тварини: як не перетворитися на чекістаПогляд

08:21

Зеленська захопилася вчинком дружини Ердогана: "чужого горя не буває"

08:16

На Київщині колону окупантів зупинив 20-річний юнак за допомогою одного РПГВідео

07:39

"Будемо співати на поминках Путіна": Слава Камінська розкритикувала колег за пісні під час війниВідео

07:37

В одній точці України вторгнення РФ захлинулося, ВВС опублікувало карти

07:13

"Тепер ти дитина війни!": Осадча і Горбунов зворушили фото з 8-місячним сином на руках

06:45

Комбриг морпіхів з оточеного Маріуполя назвав два варіанти порятунку містаВідео

Реклама
06:42

Дитину ховали двічі: окупанти розстріляли 13-річного хлопчика, який намагався втекти від війни

06:38

Він керував авіабомбардуваннями Чернігова та Києва: розвідка назвала ім'я російського генерала

06:33

Орки проти "Старлінка": чому Україна виграє бій за ДонбасПогляд

06:10

Як уберегтися від ротавірусної інфекції під час війни: лікарі дали відповідь

06:02

ЗСУ здатні звільнити Херсон від окупантів, але є умова - Арестович

05:50

Допоки ЗСУ не розтрощать війська РФ, Путін навряд чи опиниться у в'язниці або Гаазі - ІлларіоновВідео

05:39

Йшов на захоплення Одеси: мати моряка РФ розповіла про бойове завдання крейсера МоскваВідео

05:20

Чи приїдуть на виклик лікарі під час комендантської години: відповідь МОЗ

04:47

Кінець Росії і смерть Путіна - мольфар передбачив, коли закінчиться війна в Україні

04:15

Стильний манікюр весна 2022 на короткі нігті, що надихаєФото

03:43

Маша Єфросиніна розкрила головний секрет "найоб'єктивнішої журналістки" Ксенії СобчакВідео

03:12

"Запаси зброї РФ можуть затягнути війну": експерт пояснив, скільки Росія протримається на "заначці"Відео

02:10

В Україну йде справжня спека: синоптики назвали дату різкого потеплінняВідео

02:03

Вкусив кліщ: як правильно дістати комаху і не підхопити хворобу Лайма

01:33

Чи піде Путін на застосування ядерної зброї - відповідь експертаВідео

01:27

"Зроблено в Україні з любов'ю": українська модель вперше стане мамою

00:52

Американські дипломати відверто висловилися про ситуацію в МаріуполіВідео

00:51

Прикмети на 20 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду у Велику середу 2022Відео

00:28

Смачний закусочний пиріг на швидку руку: простий рецепт за 20 хвилинВідео

00:26

Франція готова надати Україні гарантії безпеки після війни - Reuters

Реклама
00:08

Найпопулярніший президент: хто зі світових зірок підписаний на Зеленського в Instagram

19 квітня, вівторок
23:56

У Запорізькій ОВА висловилися щодо "референдуму" в Розівці

23:50

У ЗСУ стало більше винищувачів: у Пентагоні розкрили деталі допомоги союзниківВідео

23:33

Великдень-2022: чому небезпечно відвідувати храми під час війни з Росією

23:29

Розборки на Запоріжжі: кадирівці "покришили" рашистів, що збунтувалисяВідео

23:10

Зеленський розповів, яка ситуація зараз у заблокованому МаріуполіВідео

22:59

США і Канада відправлять Україні ще більше артилерії

22:58

У британській розвідці назвали причину провалу наступу РФ на ДонбасіВідео

22:52

Названі дивні способи зберегти здоров'я серця і судинВідео

22:46

"Дозволить врятувати життя тисяч людей": Зеленський назвав, що потрібно Україні для війни з РосієюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти