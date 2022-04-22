Україна не отримає натівських гарантій безпеки: Джонсон розкрив план Заходу

Західні союзники готуються запропонувати Україні низку гарантій безпеки, які зроблять країну "неприступною".
Україна не зможе розраховувати на гарантії безпеки, аналогічні 5-й статті договору НАТО.
Разом з тим західні союзники готуються запропонувати Україні ряд гарантій безпеки, які зроблять країну "неприступною" для повторного нападу Росії, заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє Yahoo News.
Він упевнений в необхідності розробити довгострокове бачення місця України в майбутній "архітектурі безпеки" Європи.
Гарантії безпеки для України: що пропонує Захід
Британський прем'єр каже, що гарантії безпеки для України не будуть тотожні п'ятій статті НАТО (напад на одну країну Альянсу вважається нападом на всіх його членів - ред.).
"Я сподіваюся, що це дозволить українцям запропонувати стримування забороною і переконатися, що їх територія настільки укріплена, що буде неприступною для подальшого нападу з боку Росії", - сказав він.
Разом з тим союзники підтримуватимуть Україну поставками зброї, навчанням військовослужбовців та обміном розвідданими.
Джонсон додав, що Великобританія хоче відправити до Польщі танки, щоб Варшава змогла передати Україні радянські Т-72.
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