"Армія дронов і ГУР не виспалися": Федоров заінтригував заявою про удари по РФ

Вночі добрі безпілотники прилетіли у різні міста Росії і почалася певна суєта. Чому так сталося, невідомо. Проте армія дронів і Головне управління розвідки Міноборони теж не виспалися. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
У своєму Telegram-каналі він нагадав, що раніше дрони атакували об'єкти в Московській, Тульській, Брянській і Калузькій областях. При цьому армія дронів України і ГУР теж чомусь не виспалися.
"Добрі безпілотники цієї ночі прилетіли в російські міста і містечка — в Московській, Тульській, Брянській і Калузькій областях. Місцеві жителі відзначають, що почалася "якась суєта". Армія дронів і ГУР цієї ночі також не виспалися, причини невідомі", - підкреслив Михайло Федоров.відео дня
Удари дронами по Росії
У Росії поскаржилися на атаку БПЛА у ніч на 26 листопада. Дрони атакували Московську, Тульську, Калузьку і Брянську області. Зафіксовано пошкодження будівель. Аеропорти Внуково і Домодєдов в Москві на певний час припиняли роботу.
Росіяни припустили, що ЗСУ завдали масованого удару аналогом Shahed. Окупанти нібито збили 24 дрони.
Масована атака БПЛА на Росію- "відповідь" за Київ, написали українські ЗМІ. Згідно з їхніми даними, за ударами по Росії стоїть ГУР Міноборони України. По території РФ застосували понад 30 безпілотників.
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