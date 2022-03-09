Великобританія заарештувала перший російський літак після введення санкцій

Міністерство транспорту веде розслідування за цим прецендентом.
У Великобританії заарештовано перший російський літак після того, як уряд прирівняв входження будь-якого російського літака в небо країни до кримінального злочину.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на заяву міністра транспорту Великобританії Гранта Шаппса.
"Один такий літак знаходиться на землі, в аеропорту Фанборо. Я його фактично конфіскував на час, поки проводиться подальше розслідування", - повідомив Шаппс.
Він також підкреслив, що розслідування необхідно, щоб виявити кінцевого власника арештованого літака.
"Дуже важливо, щоб у нас були закони, що дозволяють це зробити", - додав міністр.
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Автор: Анна Підгорна