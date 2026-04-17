Таємниця Сонячної системи: вчені вразили неймовірною гіпотезою про нову планету

Вчені висловили сміливе припущення

Після позбавлення Плутона статусу планети у 2006 році Сонячна система формально залишилася з вісьмома планетами, проте гіпотеза астрономів про ще одне велике тіло на її околицях, як і раніше, обговорюється.

Новий виток інтересу виник у 2016 році, коли вчені припустили існування масивної планети за орбітою Нептуна — приблизно в десять разів важчої за Землю, пише ВВС.

Підставою стали дивні орбіти транснептунових об'єктів, які можуть вказувати на вплив невідомого гравітаційного "гравця".

Проблема в тому, що цю планету досі ніхто не спостерігав: вона, ймовірно, знаходиться надзвичайно далеко, слабо відбиває світло і рухається по витягнутій орбіті з періодом до десятків тисяч років.

Ситуацію може прояснити обсерваторія, яка розпочала роботу в 2025 році. Вона системно сканує небо і здатна виявляти вкрай тьмяні об'єкти. Якщо гіпотетична планета існує, є шанс або зафіксувати її, або істотно звузити область пошуків.

При цьому частина вчених сумнівається в самій гіпотезі, пропонуючи альтернативні пояснення спостережуваним аномаліям. Остаточної відповіді поки немає, але майбутні спостереження в будь-якому випадку розширять розуміння далеких областей Сонячної системи.

Сюрприз із далекого космосу: астрономи в захваті

Вчені зафіксували рідкісний об'єкт, що прибув з-за меж Сонячної системи — комету 3I/ATLAS, яка стала лише другим відомим "міжзоряним мандрівником".

Хоча її розміри виявилися меншими за прогнозовані, комета виявляє незвичайну активність: вона безперервно викидає в космос величезні маси вуглекислого газу — приблизно 940 трильйонів молекул щосекунди.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше пролунала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті пролунала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди — ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою та гравітаційним впливом.

Інші цікаві матеріали:

Про джерело: ВВС BBC – це британська суспільна телерадіомовна корпорація, яка надає широкий спектр послуг, включаючи телебачення, радіо та онлайн-контент, і є однією з найбільших та найвпливовіших телерадіомовних організацій у світі.

