Таємниця Сонячної системи: вчені вразили неймовірною гіпотезою про нову планету

Ви дізнаєтеся:
- Сонячна система формально залишилася з вісьмома планетами
- Вчені припустили існування масивної планети за орбітою Нептуна
Після позбавлення Плутона статусу планети у 2006 році Сонячна система формально залишилася з вісьмома планетами, проте гіпотеза астрономів про ще одне велике тіло на її околицях, як і раніше, обговорюється.
Новий виток інтересу виник у 2016 році, коли вчені припустили існування масивної планети за орбітою Нептуна — приблизно в десять разів важчої за Землю, пише ВВС.
Підставою стали дивні орбіти транснептунових об'єктів, які можуть вказувати на вплив невідомого гравітаційного "гравця".
Проблема в тому, що цю планету досі ніхто не спостерігав: вона, ймовірно, знаходиться надзвичайно далеко, слабо відбиває світло і рухається по витягнутій орбіті з періодом до десятків тисяч років.
Ситуацію може прояснити обсерваторія, яка розпочала роботу в 2025 році. Вона системно сканує небо і здатна виявляти вкрай тьмяні об'єкти. Якщо гіпотетична планета існує, є шанс або зафіксувати її, або істотно звузити область пошуків.
При цьому частина вчених сумнівається в самій гіпотезі, пропонуючи альтернативні пояснення спостережуваним аномаліям. Остаточної відповіді поки немає, але майбутні спостереження в будь-якому випадку розширять розуміння далеких областей Сонячної системи.
Сюрприз із далекого космосу: астрономи в захваті
Вчені зафіксували рідкісний об'єкт, що прибув з-за меж Сонячної системи — комету 3I/ATLAS, яка стала лише другим відомим "міжзоряним мандрівником".
Хоча її розміри виявилися меншими за прогнозовані, комета виявляє незвичайну активність: вона безперервно викидає в космос величезні маси вуглекислого газу — приблизно 940 трильйонів молекул щосекунди.
Про джерело: ВВС
