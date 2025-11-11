Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Наукові факти

Підземні таємниці єгипетських пірамід: сенсаційне відкриття археологів

Олексій Тесля
11 листопада 2025, 05:05
4
На радарних знімках утворення чітко проглядається як L-подібна конструкція.
Єгипетські піраміди
Вчені зробили відкриття / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Зафіксовано підземну "аномалію" неподалік від пірамід Гізи
  • Не виключено існування більш складного підземного комплексу

Дослідники за допомогою радіолокаційного обладнання зафіксували підземну "аномалію" неподалік від пірамід Гізи, поруч із Західним кладовищем.

Як повідомляє видання Daily Galaxy, об'єкт розташований усього за два метри під поверхнею землі і має розміри приблизно 10 на 10 метрів.

відео дня

Його форма і структура вказують на можливе штучне походження. На радарних знімках утворення чітко проглядається як L-подібна конструкція, що дало змогу фахівцям визначити її обриси і точне місце розташування.

Крім того, на глибині близько 10 метрів фахівці зафіксували ще одну аномалію, що може свідчити про існування більш складного підземного комплексу.

Другу структуру було виявлено за допомогою електротомографії. Вимірювання показали наявність матеріалу з високим електричним опором.

Вчені поки що не можуть точно визначити його природу, проте припускають, що це може бути суміш піску і гравію з можливими повітряними порожнинами всередині.

Археологічна сенсація: вчені заінтригували відкриттям

Серед численних реліквій, знайдених на священному острові Окіносіма в Японії, археологи натрапили на унікальний артефакт - наконечник списа, захований усередині стародавніх золотих піхов. Ця рідкісна знахідка, офіційно визнана національним надбанням Японії, проливає світло на складні релігійні ритуали і традиції періоду Ямато.

Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де був розп'ятий Ісус. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який усіх здивував. У археологів залишилося більше запитань, ніж відповідей.

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пікова різноманітність динозаврів припадала на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово знижуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

Читайте також:

Про ресурс: Daily Galaxy

Daily Galaxy - онлайн-ресурс, де можна знайти матеріали про наукові дослідження, таємниці космосу, тварин та клімат. Сайт присвячений тому, щоб зробити складні теми доступними для кожного.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

наука
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог змінив цілі: у Генштабі повідомили останні новини з фронту

Ворог змінив цілі: у Генштабі повідомили останні новини з фронту

02:21Фронт
РФ "стиратиме" два великі міста: українців попереджають про серйозну небезпеку

РФ "стиратиме" два великі міста: українців попереджають про серйозну небезпеку

01:11Війна
Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

23:09Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

Китайський гороскоп на завтра 11 листопада: Тиграм - стрес, Кроликам - жадібність

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовше

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказала

Алла Пугачова раптово дала нове інтерв'ю - що вона сказала

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

Заспівала російською: Каменських у США зробила остаточний вибір

"Менше буде зрадою": Залужний назвав умову закінчення війни в Україні

"Менше буде зрадою": Залужний назвав умову закінчення війни в Україні

Останні новини

05:05

Підземні таємниці єгипетських пірамід: сенсаційне відкриття археологів

04:30

Магнетичний момент місяця: чотирьох знаків зодіаку огорне нове почуття

03:45

"Не вважаю поганими і ганебними": відома акторка зробила заяву про Каменських

03:03

До якої температури треба прогрівати автомобіль: експерт назвав золотий стандарт

02:30

"Потяг мчить у прірву": експерт, сказав яка доля чекає на ПокровськВідео

Нові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після ПокровськаНові цілі Росії визначено: Ступак – про те, на які три міста війська РФ рушать після Покровська
02:21

Ворог змінив цілі: у Генштабі повідомили останні новини з фронту

02:05

"У мене був дикий страх": Дорофєєва зробила зізнання про свою україномовну творчість

01:30

"Хворі, неправильні стосунки": відома співачка пережила насильство

01:23

Анна Кошмал показала чоловіка і доньку на рідкісному фото

Реклама
01:11

РФ "стиратиме" два великі міста: українців попереджають про серйозну небезпеку

01:03

На кону солідна сума: ЄС готує нову схему допомоги Україні - Reuters

10 листопада, понеділок
23:57

Динамо планує омолодити склад: хто з лідерів може покинути клуб

23:09

Росіяни прорвали кордон у ще одній області, "буферна зона" вже 5 км - офіцер

23:04

Росіяни можуть окупувати обласний центр України - розкрито небезпечний сценарій

23:02

Може пошкодити навіть фундамент: яке дерево не варто садити біля будинкуВідео

22:35

Корупційний скандал в енергетиці: Зеленський вперше заговорив про вироки причетнимВідео

21:55

Ворог активно тисне: на стратегічному напрямку суттєво зросла сіра зона

21:24

Москва поставила дедлайн для закінчення війни, але є нюанс - ексспівробітник СБУ

21:01

"Собаки гавкають": Олег Винник вийшов із себе і висловився про українців

20:57

Не втратить форму та об'єм: як випрати пуховик вдома і не зіпсувати його

Реклама
20:53

Міф чи реальність: чи можна заряджати акумулятор без від’єднання клем

20:39

Потужний циклон налетить на Україну: які регіони заливатиме сильним дощем

19:58

Як виглядатиме загибель Землі і коли вона станеться - вчені побачили "поїдання" планет

19:51

Кремль готує "фінальний хід" на Донбасі: Сирський пояснив плани РФ — NYP

19:49

Наречена Дмитра Кулеби розкрила деталі їхніх заручин

19:43

Світла не буде по 16 годин: експерт зробив тривожний прогноз для українців

19:32

Графіки вимкнення світла на 11 листопада: регіони годинами будуть без електроенергії

19:27

Україна терміново звернулась до МАГАТЕ з вимогою: ситуація в енергосистемі критична

19:10

Провальні результати наступу окупантів за перший тиждень листопадаПогляд

18:58

Розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці: у Зеленського вперше відреагувалиФото

18:54

Має менше 1% людей: яка найрідкісніша група крові у світі

18:40

Світла може ставати менше: експерт розповів, як зміняться графіки вимкнень

18:31

Державна допомога до 4500 грн - хто отримає виплати вже в листопаді

18:27

ССО провели операцію в Криму: втретє "запалала" важлива для РФ нафтобазаВідео

18:23

Росіяни почали наступ по дну Каховського водосховища - в ЗСУ назвали ціль ворога

18:05

Батареї розжаряться після одного налаштування: секрет, про який мовчать сантехнікиВідео

17:56

Не купуйте їх: 7 речей із секонд-хенду, які принесуть більше проблем, ніж користі

17:43

Росія посилить удари взимку - які міста і регіони в зоні небезпеки, список

17:16

Свідок у справі детектива НАБУ Магамедрасулова постане перед судом за неправдиві свідчення

17:11

Долар дешевшає на очах, євро стрімко злетів: свіжий курс валют на 11 листопада

Реклама
17:08

У чому зустрічати Новий рік 2026: яке вбрання задобрить Червоного Вогняного КоняВідео

16:53

Забудьте про розморожування холодильника на завжди: майстри поділились дієвим методом

16:50

Загроза евакуації Києва і не тільки - які регіони будуть без світла взимку найдовшеВідео

16:48

"Здача Краматорська і Слов'янська": Ступак про найгірший сценарій наступу РФВідео

16:40

Стане тільки гірше: за якої поломки заборонено зупиняти автомобіль

16:30

Водіям варто знати: у Києві з'явились незвичайні світлофори

16:21

Гареми були по всій Русі: скільки дружин і наложниць мав Володимир Великий

15:56

Урізання платіжок через обстріли: експерт про те, на що розраховувати українцям

15:55

Будинки, які не гріють: як СРСР зекономив 13 см тепла на кожній квартирі

15:51

"Операція в самому розпалі": окупанти намагаються прорватися до центру Куп'янська

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти