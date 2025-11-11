Підземні таємниці єгипетських пірамід: сенсаційне відкриття археологів

На радарних знімках утворення чітко проглядається як L-подібна конструкція.

Дослідники за допомогою радіолокаційного обладнання зафіксували підземну "аномалію" неподалік від пірамід Гізи, поруч із Західним кладовищем.

Як повідомляє видання Daily Galaxy, об'єкт розташований усього за два метри під поверхнею землі і має розміри приблизно 10 на 10 метрів.

Його форма і структура вказують на можливе штучне походження. На радарних знімках утворення чітко проглядається як L-подібна конструкція, що дало змогу фахівцям визначити її обриси і точне місце розташування.

Крім того, на глибині близько 10 метрів фахівці зафіксували ще одну аномалію, що може свідчити про існування більш складного підземного комплексу.

Другу структуру було виявлено за допомогою електротомографії. Вимірювання показали наявність матеріалу з високим електричним опором.

Вчені поки що не можуть точно визначити його природу, проте припускають, що це може бути суміш піску і гравію з можливими повітряними порожнинами всередині.

