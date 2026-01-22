Рус
Туристка зайшла всередину піраміди в Єгипті і пошкодувала – що з нею сталося

Віталій Кірсанов
22 січня 2026, 19:35
Ролик показує вузькі кам'яні сходи і тісні проходи всередині піраміди Гізи.
Туристка зайшла всередину піраміди в Єгипті і пошкодувала
Туристка зайшла всередину піраміди в Єгипті і пошкодувала / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Коротко:

  • Внутрішній простір піраміди дивує своєю тіснотою
  • Автору відео стало не по собі

Жінка, яка побувала в Єгипті, стверджує, що пошкодувала про візит всередину однієї з найвідоміших стародавніх споруд світу. Її відео з піраміди швидко розійшлося по соцмережах і викликало бурхливе обговорення серед користувачів.

Ролик показує вузькі кам'яні сходи і тісні проходи всередині піраміди Гізи. Вже з перших секунд стає зрозуміло, що автору відео, опублікованого в TikTok, стало не по собі, адже на екрані з'явився напис про те, що вхід всередину виявився помилкою.

У якийсь момент за кадром чути голос: "Я повертаюся", а потім жінка зупинилася в тісному коридорі. Через кілька секунд вона погодилася зі своїм супутником, після чого почала і сама обережно спускатися назад вниз.

У підписі до відео вона попередила інших туристів, що такий досвід може підійти не всім, особливо людям з клаустрофобією (сильним страхом замкнутих просторів). Саме вузькі тунелі, подібні до тих, що знаходяться всередині піраміди, часто викликають у людей паніку і сильний дискомфорт.

Видання Newsweek зазначає, що Велика піраміда вважається найбільшою з трьох пірамід на плато Гіза і єдиним збереженим дивом світу стародавнього світу. Спочатку її висота становила близько 147 метрів, проте з часом вона зменшилася через ерозію і втрату вапнякового облицювання.

Незважаючи на значні розміри зовні, внутрішній простір піраміди дивує своєю тіснотою. Архітектура споруди майже не передбачає широких залів. Відвідувачі пересуваються по похилих коридорах, висічених в масиві каменю, які місцями стають ще вужчими.

Вхід розташований на північній стороні на значній висоті від землі. Звідти шлях веде вниз по похилому проходу, а потім вгору, до Камери Цариці і Великої галереї. Навіть вона, незважаючи на свою популярність, залишається вузьким і витягнутим коридором, а більш глибокі камери справляють ще більш гнітюче враження.

Що таке єгипетські піраміди?

Єгипетські піраміди - найбільша архітектурна пам'ятка Стародавнього Єгипту, одне з семи чудес світу. Піраміди - це величезні кам'яні споруди пірамідальної, ступінчастої або баштоподібної форми, побудовані як гробниці для фараонів Стародавнього Єгипту. Всього в Єгипті знайдено 118 пірамід (на 2008 рік). За іншими даними кількість збережених пірамід досягає 238, пише Вікіпедія.

