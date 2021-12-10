ТОП-5 найгірших художніх фільмів 2021 року

Кадр з кінофільму Мьюзік / imdb.com

Онлайн-видання Entertainment Weekly склало свій рейтинг фільмів. Але крім кращих художніх кінострічок там не забули згадати і найгірші з тих, що вийшли в 2021 році, адже вони також заслуговують на увагу.

Фільми відбиралися згідно з невисокими оцінками на сайтах-агрегаторах рецензій на кшталт Rotten Tomatoes або Metacritic.

Отже, до п'ятірки найгірших фільмів 2021 року увійшли:

1. Дорогий Еван Хенсен (2021)

Сімнадцятирічний Еван страждає соціофобією. Щоб полегшити його хворобу, терапевт рекомендує йому щодня писати собі листи про те, чим гарний був минулий день. Саме один з таких листів запускає ланцюжок подій, в ході яких однокашник Евана здійснює суїцид, його сестра стає подружкою Евана, а сам Хенсен - чимось на зразок загального улюбленця.

Дорогий Еван Хенсен (2021) / imdb.com

2. Загублене серце (2021) / Ходячий Хаос (2021)

Відразу два фільми з Томом Голландом потрапили в топ найгірших фільмів цього року. Один оповідає про про армійського медика у відставці, який через посттравматичний розлад підсаджується на наркотики, другий знятий за однойменною фантастичною книгою Патріка Несса про Тодда Хьюітта і його пригоди на колонізованій землянами планеті, де всі можуть читати думки один одного.

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Загублене серце (2021) / Ходячий Хаос (2021) / imdb.com

3. Ремінісценція (2021)

Науково-фантастичний фільм про найманця, який допомагає клієнтам пережити будь-які спогади заново. І все в його кар'єрі йде непогано, поки в його житті не з'являється Мей, правду про яку йому лише доведеться дізнатися.

Ремінісценція (2021) / imdb.com

4. Гнів людський (2021)

Як багато може зробити один чоловік, що твердо вирішив помститися за вбивство сина? Чимало, якщо цього чоловіка грає Джейсон Стейтем, а фільм з його участю знімає сам Гай Річі.

Гнів людський (2021) / imdb.com

5. Мьюзік (2021)

Фільм присвячений дівчинці-підлітку з аутизмом на ім'я Мьюзік, про яку намагається піклуватися її старша зведена сестра Зу. Їх життя не дуже-то легке, адже Зу заробляє на життя торгівлею наркотиками, і сама вживала їх раніше, а Мьюзік вимагає постійного догляду і спостереження. Фільм був чотири рази номінований на премію Золота малина, і виграв у трьох номінаціях - найгірший режисер, найгірша акторка та найгірша акторка другого плану.

Мьюзік (2021) / imdb.com

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