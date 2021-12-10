ТОП-5 найгірших художніх фільмів 2021 року

Критики і глядачі залишилися вкрай незадоволені цими кінострічками.
Онлайн-видання Entertainment Weekly склало свій рейтинг фільмів. Але крім кращих художніх кінострічок там не забули згадати і найгірші з тих, що вийшли в 2021 році, адже вони також заслуговують на увагу.
Фільми відбиралися згідно з невисокими оцінками на сайтах-агрегаторах рецензій на кшталт Rotten Tomatoes або Metacritic.
Отже, до п'ятірки найгірших фільмів 2021 року увійшли:
1. Дорогий Еван Хенсен (2021)
Сімнадцятирічний Еван страждає соціофобією. Щоб полегшити його хворобу, терапевт рекомендує йому щодня писати собі листи про те, чим гарний був минулий день. Саме один з таких листів запускає ланцюжок подій, в ході яких однокашник Евана здійснює суїцид, його сестра стає подружкою Евана, а сам Хенсен - чимось на зразок загального улюбленця.
2. Загублене серце (2021) / Ходячий Хаос (2021)
Відразу два фільми з Томом Голландом потрапили в топ найгірших фільмів цього року. Один оповідає про про армійського медика у відставці, який через посттравматичний розлад підсаджується на наркотики, другий знятий за однойменною фантастичною книгою Патріка Несса про Тодда Хьюітта і його пригоди на колонізованій землянами планеті, де всі можуть читати думки один одного.
3. Ремінісценція (2021)
Науково-фантастичний фільм про найманця, який допомагає клієнтам пережити будь-які спогади заново. І все в його кар'єрі йде непогано, поки в його житті не з'являється Мей, правду про яку йому лише доведеться дізнатися.
4. Гнів людський (2021)
Як багато може зробити один чоловік, що твердо вирішив помститися за вбивство сина? Чимало, якщо цього чоловіка грає Джейсон Стейтем, а фільм з його участю знімає сам Гай Річі.
5. Мьюзік (2021)
Фільм присвячений дівчинці-підлітку з аутизмом на ім'я Мьюзік, про яку намагається піклуватися її старша зведена сестра Зу. Їх життя не дуже-то легке, адже Зу заробляє на життя торгівлею наркотиками, і сама вживала їх раніше, а Мьюзік вимагає постійного догляду і спостереження. Фільм був чотири рази номінований на премію Золота малина, і виграв у трьох номінаціях - найгірший режисер, найгірша акторка та найгірша акторка другого плану.
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