Помилочка вийшла: Меган Маркл викрили у брехні про її справжній вік

Скільки років Меган Маркл насправді? / gettyimages.com

Герцогиня Сассекська, актриса і світська левиця Меган Маркл можливо злегка прикрасила дійсність - припускається, що її вік вище, ніж вона звикла вказувати.

У мережі з'явлося фото електронного листа, який Меган Маркл нібито відправляла своєму колишньому секретарю зі зв'язків з громадськістю Джейсону Кнауфу. У тексті герцогиня зробила кілька позначок, які було необхідно внести в біографічну книгу В пошуках свободи.

У листі Маркл вказала, що на момент розлучення батьків їй було всього два роки, її сестрі Саманті - 17 років, а брату Томасу - 15.

Таким чином між герцогинею Сассекською та її старшими сестрою і братом 15 і 13 років різниці відповідно. Саманта народилася в 1964 році, Томас - в 1966. Спираючись на заяву Меган Маркл, нескладно обчислити рік розлучення їх батьків - 1981 - рік народження герцогині Сассекської в офіційних джерелах.

Виходить, що або батьки Меган Маркл розлучилися, як тільки вона з'явилася на світ, або актриса зменшувала свій вік мінімум на два роки і зараз їй близько 42 років, а не 40.

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Уривок з листа Меган Маркл / https://twitter.com/SnowScottish

Можливо, вся справа в акторській кар'єрі Маркл. Раніше вона в інтерв'ю для The Sun відзначала, що відчувала тиск в кіноіндустрії через вік, коли їй виповнилося "злегка за 30". Їй нерідко радили приховувати свій справжній вік. Ймовірно, невинна брехня для порятунку кар'єри затягнулася на довше, ніж розраховувала герцогиня Сассекська.

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