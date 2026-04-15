"Це особиста історія": Деніел Редкліфф назвав найгірший фільм із серії "Гаррі Поттер"

Британський актор Деніел Редкліфф зізнався, що фільм "Гаррі Поттер і напівкровний принц" є його найменш улюбленою частиною знаменитої кінофраншизи. Про це він розповів в інтерв'ю проекту Happy Sad Confused, доступному на YouTube.

"Для мене "Напівкровний принц" знаходиться в самому низу списку. Справа не у фільмі, це особиста історія", - поділився Редкліфф. відео дня

Актор заявив, що улюбленою частиною для нього стала остання — "Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина 2". Також він повідомив, що більше любить "Таємну кімнату", ніж "Філософський камінь", через присутність василіска.

Крім того, він віддає перевагу "Кубку вогню" над найпопулярнішою серед фанатів картиною — "В'язнем Азкабану".

"Я знаю, всі хочуть, щоб я вибрав "В'язня Азкабану". Але мені шалено сподобалося те, над чим я працював у четвертому фільмі", - пояснив Редкліфф.

У липні 2025 року історія Гаррі Поттера отримала новий початок — HBO показали нових акторів кіновсесвіту і підтвердили тим самим, що серіал за мотивами книг Джоан Роулінг буде. Деніел Редкліфф, який грав Гаррі з 2001 по 2011 рік, поділився думками про майбутній серіал.

Між авторкою "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг та виконавицею ролі Герміони, Еммою Вотсон, розгорівся конфлікт. Причиною стали публічні заяви актриси, які письменниця сприйняла як особисту критику та знецінення її досвіду.

Гаррі Поттер і поттеріана Гаррі Поттер — серія фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Дж. К. Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з одинадцяти фільмів у жанрі фентезі, включаючи основну серію — починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина 2" (2011), — а також спін-офф "Фантастичні тварини і де вони мешкають" (2016) та його сиквели, повідомляє Вікіпедія. Також 1 січня 2022 року відбулася прем'єра спецвипуску "Повернення до Гоґвортсу" — документального фільму, присвяченого 20-річчю "поттеріани".

