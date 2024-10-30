Теща чекає на прем’єру: Педан розповів про сімейну традицію з шоу "Я люблю Україну"

Вже 10 листопада шоу "Я люблю Україну" повернеться на телеканал ТЕТ з новим сезоном.

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Шоу Я люблю Україну - прем'єра нового сезону на ТЕТ / колаж: Главред, фото: instagram.com/pedanos, Прес-служба

Щонеділі о 19:00 ведуча Ксенія Мішина перевірятиме знання зірок у семи раундах і відкриватиме безліч цікавих фактів про Україну. Якщо для Юрія Ткача це четвертий капітанський сезон, то для Олександра Педана – лише другий. До проєкту він приєднався навесні цього року, але запевняє, що почувається як вдома.

"Я як додому повернувся, класно, кайфово. На "Я люблю Україну" треба вмикати все, що ти десь чув, знав. Хоча у фіналі це все одно не допоможе. Тому потрібно, щоб фортило, щоб успіх був з тобою", – наголосив капітан за лаштунками.

Вечори за переглядом шоу "Я люблю Україну" стали традицією для родини Олександра Педана, а головною прихильницею проєкту виявилася теща. Вона більше за онука Марка чекає на прем’єру.

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"Ми передивляємося випуски сім’єю, Маріку дуже цікаво, але найбільша фанатка – це теща. Вона вже чекає на нові випуски: "Саша, ну коли вже? Це ж таке шоу, це ж так цікаво і корисно". Може зробити море компліментів не мені власне, а команді проєкту", – розповів Олександр Педан.

Він підкреслює, що "Я люблю Україну" – це не просто розважальний проєкт, а й пізнавальна вікторина, яка стає лише цікавішою та більш поглибленою. З кожним новим сезоном команда творців відшукує факти про Україну, які дивують навіть досвідчених гравців серед зірок.

"У нас є одна мета – через розважальний формат донести та показати людям велич і красу нашої країни, її мови, історії, географії. Це, напевно, найголовніший об’єднуючий фактор. Наша місія – зробити це класно та якісно", – наголосив Олександр Педан.

Долучайтеся до батлу "ткачівців" і "педанівців" та перевіряйте власні знання вже з 10 листопада о 19:00. Проводьте недільні вечори в родинному колі та пишайтеся своїм з шоу "Я люблю Україну" на телеканалі ТЕТ.

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