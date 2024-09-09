Телеканал 2+2 готує прем’єру воєнної драми до Дня захисників і захисниць України

1 жовтня вийде чотирисерійна стрічка "Евакуація" з Костянтином Темляком у головній ролі.

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Воєнна драма Евакуація - прем’єра на телеканалі 2+2 / колаж: Главред, фото: Пресслужба

1 жовтня, у День захисників і захисниць України, о 22:00 на телеканалі 2+2 відбудеться прем’єрний показ чотирисерійної воєнної драми "Евакуація". Серіал знято за підтримки держави. Це історія про вчителя інформатики з Польщі Марюса, який вирушає на пошуки та порятунок своєї 12-річної доньки Марії з окупованого російською армією Маріуполя.

Герой зустрічає неймовірних людей, які допомагають йому шукати доньку, та проходить дуже складний і небезпечний шлях: не раз опиняється на межі життя та смерті, під обстрілами пробирається крізь лінію фронту, потрапляє в полон. Українська воєнна реальність змінює чоловіка: зі скромного та нерішучого вчителя він перетворюється на справжнього героя свого часу.

Марюса зіграв 30-річний український актор Костянтин Темляк, який у травні 2024 року вступив до лав ЗСУ.

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"Мій герой приїздить в Україну з надією, що швидко знайде свою доньку та без проблем зможе вивезти її в безпечне місце. Він впевнений - війна, яку розв'язала росія проти України, - просто політичний "конфлікт", дипломати та політики скоро домовляться. Він не сумнівається в дії Женевської конвенції, яка захищає його та його доньку. Проте, потрапивши на окуповану росіянами територію, його європейська віра у світло та справедливість розбивається об реальність. Ця поїздка кардинально змінює мого героя, він фактично помирає та оживає іншою людиною", - розповідає Костянтин Темляк.

Воєнна драма Евакуація - прем’єра на телеканалі 2+2 / Пресслужба

Заради цієї ролі актор вчив польську мову, займався з репетитором і в кадрі міг переконливо говорити рідною мовою Марюса. Інші актори, які грали поляків, також вчили мову своїх героїв.

Доньку Марюса зіграла юна акторка Ніколь Немчик. У стрічці також знялися Олеся Самаєва, Катерина Варченко, Тетяна Злова, Лілія Цвєлікова, Євгеній Ламах, Роман Ясіновський, Євген Єфремов, Михайло Войчук, Сергій Сміян, Денис Шевченко, Тамара Морозова, Костянтин Корецький, Валерія Фокіна, Сергій Журавльов, Інна Мірошниченко, Олег Стефан, Владислав Писаренко, Володимир Гладкий, Сергій Сміян, Денис Шевченко та інші.

Зйомки відбувалися наприкінці осені та на початку зими 2023 року в Києві та області. Процес тривав всього 17 днів, але був дуже насиченим та складним. Адже знімали в лісах, у полях, при низьких температурах.

Воєнна драма Евакуація - прем’єра на телеканалі 2+2 / Пресслужба

Не обійшлося під час знімань без курйозних моментів. Під час перевезення воєнної техніки, в якій були актори в російській формі, виникло непорозуміння з реальними українськими військовими. Вони були дуже здивовані, побачивши чоловіків у ворожій формі. Знімальній групі довелося пояснювати, хто вони насправді та що роблять в лісі Бучанського району.

Воєнну драму "Евакуація" знято компанією "1+1 Продакшн" на замовлення державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України". Режисер Денис Тарасов, оператор Євгеній Кирей, автор ідеї Тамара Молоткова, автори сценарію Тамара Молоткова, Марк Лимаренко, продюсер Тетяна Шуліка, виконавчий продюсер Андрій Пушкарьов.

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