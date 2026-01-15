Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Стартувала прем’єра українського детективного трилера у стилі true crime

Олена Кюпелі
15 січня 2026, 13:34
33
Серіал занурює глядачів у похмуру атмосферу провінційного містечка, де за зовнішнім спокоєм приховані жорстокі злочини.
Стартувала прем’єра українського детективного трилера у стилі true crime
Події розгортаються влітку 2018 року/ Скриншот

Вже сьогодні, 15 січня, на платформі Київстар ТБ стартувала прем’єра українського детективного трилера у стилі true crime "Тиха Нава" — одного з найочікуваніших ексклюзивних проєктів Київстар ТБ. Серіал занурює глядачів у похмуру атмосферу провінційного містечка, де за зовнішнім спокоєм приховані жорстокі злочини, мовчання та байдужість системи.

Важливу роль у проєкті відіграє сильний акторський склад, який тонко й переконливо передає психологічну напругу та складні емоційні стани героїв. Провідні ролі у серіалі виконали: Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Михайло Жонін, Сергій Кисіль, Андрій Самінін, Ірина Островська, Олександра Сорока, Вероніка Мішаєва-Яковлєва та інші.

"Цей сценарій не залишив простору для сумнівів, тому я одразу погодився на участь. На зйомках ми свідомо відмовилися від телевізійності, типовості та кліше — у серіалі немає обмежень, і саме це робить його ексклюзивним та унікальним!", — коментуєОлександр Рудинський, актор, виконавець головної ролі.

відео дня

Події розгортаються влітку 2018 року. Молодий юрист Адам Юшкевич (Олександр Рудинський) разом із нареченою Інною (Олександра Сорока) приїжджає до містечка Тиха Нава на відпочинок, який обертається трагедією. Після конфлікту з нареченим, дівчина вирушає на його пошуки і стає жертвою зґвалтування, а замість підтримки стикається з недовірою та байдужим ставленням правоохоронців. Підозра несподівано падає й на самого Адама, їхні стосунки руйнуються, але він не готовий змиритися з несправедливістю й вирішує власноруч з’ясувати правду.

Ситуація загострюється, коли в містечку стається новий злочин — цього разу зі зґвалтуванням і вбивством. Адам вступає в небезпечне протистояння з системою, де замість чесного розслідування панують замовчування, фальсифікації та страх, а постраждалі змушені залишатися наодинці зі своєю травмою.

"Тиха Нава" — це історія, яка не залишає глядача осторонь і змушує уважніше подивитися на теми, про які зазвичай воліють мовчати. Для Київстар ТБ це ще один крок у розвитку власних оригінальних проєктів і підтвердження нашого прагнення створювати сучасний український контент високої якості, що резонує з реальністю та викликає суспільну дискусію", — коментуєПавло Рибак, CEO Київстар ТБ.

До слова, напередодні прем’єри у столиці відбувся спеціальний допрем’єрний показ першої серії "Тихої Нави". Захід зібрав численних гостей — серед них актори серіалу, команда проєкту, зірки та інфлюенсери. Гості мали змогу першими переглянути серіал і поспілкуватися з творцями, дізнавшись більше про створення цієї резонансної історії.

"Тиха Нава" — це сміливий і принциповий серіал, який піднімає гострі соціальні теми та водночас задає нову планку якості для українських серіалів. Проєкт неодмінно зацікавить шанувальників детективів, true crime та глибоких психологічних драм.

Переглянути серіал "Тиха Нава" можна прямо зараз — ексклюзивно на платформі Київстар ТБ.

Відкривайте Київстар ТБ на: SMART TV, смартфоні, SMART TV приставці, Xbox, планшеті або відкрийте вебверсію у браузері за посиланням.

Платформа доступна для всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів — для перегляду достатньо авторизуватися за власним номером телефону.

Слідкуйте за новинками й прем’єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".

Київстар ТБспільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

13:29Війна
У РФ почали відкрито погрожувати Європі "ядеркою": названо умову застосування зброї

У РФ почали відкрито погрожувати Європі "ядеркою": названо умову застосування зброї

12:22Світ
"Графіки не діють": в Україні нові відключення після масових обстрілів

"Графіки не діють": в Україні нові відключення після масових обстрілів

12:14Україна
Реклама

Популярне

Більше
Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Школи переведуть на дистанційне навчання: Зеленський зробив важливу заяву

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Ціни злетіли вище 50 гривень: в Україні дорожчає базовий продукт

Світло вимикатимуть весь день: нові графіки для Дніпра та області на 15 січня

Світло вимикатимуть весь день: нові графіки для Дніпра та області на 15 січня

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

14:42

Люди, народжені в ці місяці, частіше за інших викликають заздрість

14:24

Ключовий продукт вдарить по бюджету українців: що скоро суттєво подорожчає

14:22

Пластична операція закінчилася трагедією: у Києві судитимуть горе-хірурга

14:09

Гороскоп на завтра 16 січня: Левам - випробування, Стрільцям - вигода

13:59

"Пошлю його на...": пісні Лоліти включать до шкільної програми РФ

Курносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтаряхКурносова: Еліта РФ має вибір - здати Путіна або чекати, поки їх повісять на ліхтарях
13:37

Вагітна Гросу б'є на сполох щодо свого стану: "Жесть якась коїться"Відео

13:34

Стартувала прем’єра українського детективного трилера у стилі true crimeВідео

13:32

До -15 градусів: синоптики попередили про затяжні морози на Тернопільщині

13:32

Пісок і сіль — давно в минулому: чим насправді рятують дороги від ожеледіВідео

Реклама
13:32

Плани Трампа щодо Гренландії можуть призвести до розширення Євросоюзу – ЗМІ

13:29

Залишилось закрити угоду: в США заявили про останній етап закінчення війни

13:12

Ворог поставив біля ядерних реакторів ЗАЕС небезпечну техніку: що задумала РФ

12:38

Що означає буква "S" у техпаспорті авто: далеко не всі знають її значенняВідео

12:34

Зірка "Сватів" втекла з лікарні через операцію — що сталося

12:30

До весни точно не долежить: чому гниє цибуля і що з цим робитиВідео

12:27

В Україні стрімко зростає попит на сонячні панелі: Арран Індастрі запускає швидкі поставки для бізнесу та домогосподарств актуально

12:22

У РФ почали відкрито погрожувати Європі "ядеркою": названо умову застосування зброї

12:14

"Графіки не діють": в Україні нові відключення після масових обстрілів

12:11

"Змусить Путіна зупинити війну": експертка сказала, хто може дотиснути диктатора

11:58

Нардеп подякував Буданову за повернення українським сім'ям полонених захисників

Реклама
11:48

Росіяни шукають шляхи проникнення: військовий назвав два міста, які під загрозою

11:28

Ось він секретний рецепт: смачний салат з одного інгредієнтаВідео

11:27

Морози посилюються: яка погода буде сьогодні в Харкові

11:19

Як ввічливо попросити сусіда прибрати сніг і не посваритися: що радить етикет

11:19

Звів у могилу Білоножка і Гігу: відома співачка розкрила діагноз зірок

10:59

Тариф на електроенергію з 1 лютого затверджено: чи зміниться сума в платіжках

10:46

Дрони на Київ vs розпакування: Каменських здивувала своїм вчинкомФотоВідео

10:42

Китайський гороскоп на завтра 16 січня: Бикам - тривога, Тиграм - проблеми

10:42

Складнішої ситуації з енергетикою ще не було: озвучено невтішний прогнозВідео

10:34

Привітання з Днем народження чоловікові - красиві картинки, проза і вірші

10:32

Чому 16 січня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

10:22

Сніг, ожеледиця та морози: якою буде погода в Одесі до кінця тижня

10:16

Зрадниця Лоліта розповіла про горе – кого вона втратила

10:10

"Холостяк" Олександр Терен отримав орден від Володимира Зеленського — деталіВідео

09:59

"Нептуни" і стовпи диму в небі: Росію потужно атакували ракети і дрони

09:49

Більшість ран не вогнепальні: ЗМІ дізналися про головні загрози для ЗСУ

09:38

Почались транскордонні атаки: в ISW розкрили плани РФ щодо Харкова і Сум

09:26

Готові віддати останнє: астрологи назвали найщедріші знаки зодіаку

09:21

Окупанти просуваються на сході та півдні України: свіжі карти DeepState

09:20

Олена Зеленська зачарувала своїм новим іміджем - що змінила перша леді

Реклама
09:15

Відключення світла в Україні - графіки на 15 січня (оновлюється)

09:05

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 січня (оновлюється)

08:59

Гороскоп Таро на завтра, 16 січня: Скорпіонам - прохання, Рибам - авторитет

08:51

Карта Deep State онлайн за 15 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

Аварійні відключення неминучі: експерт розкрив реальну ситуацію зі світлом

08:22

Чоловік Лорак у люті через співачку та її дочку: що вони наробили

08:17

Олександра Кучеренко показала, якою була до весілля з Дмитром Комаровим

08:10

Україна входить у найважчу енергетичну зимуПогляд

07:49

Уламки дрона впали на житловий будинок: що відомо про ранкову атаку на КиївФото

07:32

Офіційно завершила: зірка "Гри престолів" зробила заяву про свою кар'єру

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти