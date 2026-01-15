Серіал занурює глядачів у похмуру атмосферу провінційного містечка, де за зовнішнім спокоєм приховані жорстокі злочини.

Події розгортаються влітку 2018 року/ Скриншот

Вже сьогодні, 15 січня, на платформі Київстар ТБ стартувала прем’єра українського детективного трилера у стилі true crime "Тиха Нава" — одного з найочікуваніших ексклюзивних проєктів Київстар ТБ. Серіал занурює глядачів у похмуру атмосферу провінційного містечка, де за зовнішнім спокоєм приховані жорстокі злочини, мовчання та байдужість системи.

Важливу роль у проєкті відіграє сильний акторський склад, який тонко й переконливо передає психологічну напругу та складні емоційні стани героїв. Провідні ролі у серіалі виконали: Олександр Рудинський, Анастасія Пустовіт, Михайло Жонін, Сергій Кисіль, Андрій Самінін, Ірина Островська, Олександра Сорока, Вероніка Мішаєва-Яковлєва та інші.

"Цей сценарій не залишив простору для сумнівів, тому я одразу погодився на участь. На зйомках ми свідомо відмовилися від телевізійності, типовості та кліше — у серіалі немає обмежень, і саме це робить його ексклюзивним та унікальним!", — коментуєОлександр Рудинський, актор, виконавець головної ролі.

Події розгортаються влітку 2018 року. Молодий юрист Адам Юшкевич (Олександр Рудинський) разом із нареченою Інною (Олександра Сорока) приїжджає до містечка Тиха Нава на відпочинок, який обертається трагедією. Після конфлікту з нареченим, дівчина вирушає на його пошуки і стає жертвою зґвалтування, а замість підтримки стикається з недовірою та байдужим ставленням правоохоронців. Підозра несподівано падає й на самого Адама, їхні стосунки руйнуються, але він не готовий змиритися з несправедливістю й вирішує власноруч з’ясувати правду.

Ситуація загострюється, коли в містечку стається новий злочин — цього разу зі зґвалтуванням і вбивством. Адам вступає в небезпечне протистояння з системою, де замість чесного розслідування панують замовчування, фальсифікації та страх, а постраждалі змушені залишатися наодинці зі своєю травмою.

"Тиха Нава" — це історія, яка не залишає глядача осторонь і змушує уважніше подивитися на теми, про які зазвичай воліють мовчати. Для Київстар ТБ це ще один крок у розвитку власних оригінальних проєктів і підтвердження нашого прагнення створювати сучасний український контент високої якості, що резонує з реальністю та викликає суспільну дискусію", — коментуєПавло Рибак, CEO Київстар ТБ.

До слова, напередодні прем’єри у столиці відбувся спеціальний допрем’єрний показ першої серії "Тихої Нави". Захід зібрав численних гостей — серед них актори серіалу, команда проєкту, зірки та інфлюенсери. Гості мали змогу першими переглянути серіал і поспілкуватися з творцями, дізнавшись більше про створення цієї резонансної історії.

"Тиха Нава" — це сміливий і принциповий серіал, який піднімає гострі соціальні теми та водночас задає нову планку якості для українських серіалів. Проєкт неодмінно зацікавить шанувальників детективів, true crime та глибоких психологічних драм.

Переглянути серіал "Тиха Нава" можна прямо зараз — ексклюзивно на платформі Київстар ТБ.

