Зірка "Оппенгеймера" захотів зіграти Кена в продовженні "Барбі"

47-річний ірландський актор Кілліан Мерфі, який нещодавно зіграв головну роль в біографічному фільмі Крістофера Нолана "Оппенгеймер", вважає, що досить непогано б впорався і з роллю Кена, якби режисер Грета Гервіг вирішила зняти продовження своєї гучної комедії "Барбі". Про це він розповів у бесіді з порталом Cinefilos.
За словами Мерфі, він ще не бачив фільм про Барбі, але з нетерпінням чекав його.
"Не можу дочекатися, коли побачу фільм. Я думаю, що це чудово для кіно. Ви знаєте, у нас є всі ці чудові фільми, які відбуваються цього літа", — сказав актор.
На питання, чи погодився б він зіграти в продовженні історії про Барбі роль її коханого Кена, актор відповів категорично ствердно
"Гей, знаєте, звичайно! Так, давайте читати сценарій. Давайте поговоримо", - сказав він.
Нагадаємо, раніше 45-річна колумбійська співачка Шакіра, яка нещодавно розійшлася зі своїм 35-річним чоловіком, іспанським футболістом Жераром Піке, розповіла про те, як виявила зраду чоловіка.
Шакіра нібито зрозуміла, що її екскоханий Жерар Піке зраджує їй, коли побачила, як з її будинку зникає варення.
Виконавиця хіта "Hips Don't Lie" повернулася додому з подорожі і запідозрила зраду чоловіка, побачивши спорожнілу банку джему. Відзначимо, що знаменитий футболіст і їхні діти ненавидять джем.
У травні 2023 року її помітили разом під час однієї з гонок Формули-1-на Гран-прі Майамі - якраз в компанії Тома Круза. Двоє знаменитостей носили темні сонцезахисні окуляри і широко посміхалися фотографам.
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