Від творців "Ключів від правди": 1+1 Україна покаже серіал з Цимбалару в головній ролі

7 квітня о 20:00 на 1+1 Україна відбудеться прем'єра нового медичного серіалу "Материнський інстинкт", створеного командою, яка працювала над популярним детективом "Ключі від правди".
Наталія Зарецька — талановита акушерка-гінекологиня, яка починає працювати в перинатальному медичному центрі. Кожного дня вона рятує життя немовлят і їхніх матерів, однак її професіоналізм і принциповість часто призводять до конфліктів з колегами.
Справжнім випробуванням для Наталії стає вибір між кар'єрою, коханням та несподіваною новиною, яка змінить її життя назавжди. У головній ролі глядачі побачать зірку "Жіночого лікаря. Нове життя" Анастасію Цимбалару.
Каст нового медичного серіалу складається з відомих українських акторів: Артема Позняка, Катерини Вишневської, Сергія Дзялика, Катерини Файн, Ірини Мак, Валерії Ходос, Олега Загороднього, Ірини Островської, Юлії Буйновської та Євгена Лісничого.
Премʼєра нового медичного серіалу "Материнський інстинкт" вже 7 квітня о 20:00 на 1+1 Україна.
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