М’яка, талановита та зовсім інша: актори натякнули, хто замінить Поліну Василину у продовженні серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас 4"

Назар Задніпровський розповів про нову екранну доньку в серіалі "Ромео і Джульєтта з Черкас 4".

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Ромео і Джульєтта з Черкас 4 - хто зіграє Джульєтту замість Поліни Василиної / коллаж: Главред, фото: imdb.com, Пресслужба

Телеканал ТЕТ розпочав зйомки 4 сезону комедійного серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас" – глядачів чекають важливі зміни. У результаті спільного рішення Поліна Василина, виконавиця однієї з головних ролей, залишила проєкт. Черкаську Джульєтту у продовжені ситкому зіграє інша талановита акторка, ім’я якої поки не розголошують. У програмі "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ незмінні зірки серіалу розповіли про нову партнерку по знімальному майданчику.

За чотири сезони спільної роботи невгамовні екранні родини Монтенків і Капуленків ніби справді породичалися. Нова акторка швидко знайшла з ними спільну мову, колеги відгукуються про неї з теплом.

"Вона для мене нове обличчя. Вона зовсім інша, мені здається, аніж Поліна", – прокоментувала Маргарита Бахтіна, екранна сваха героїні Юлі. Тоді як серіальний батько акторки Назар Задніпровський відзначив її тактовність і делікатний характер: "М’яка, талановита, характер поки що не показує".

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Однак загадкова акторка, ім’я якої поки що тримають в секреті, – не єдина новенька у гамірній черкаській родині. У третьому сезоні комедії Рома та Юля стали батьками – у них народився хлопчик. Роль наймолодшого Монтенка в серіалі "Ромео і Джульєтта з Черкас" грає Степан, якому всього 5 місяців. Його екранний татко Костянтин Войтенко розповів, що хоч він і батько з досвідом, але робота в кадрі з малюком дається йому непросто.

"Коли я взяв екранну дитину на руки, то зрозумів, що багато чого забув. Ти ніби вперше це робиш. Моїй доньці 8 років, а сину від минулого шлюбу дружини – 6, і мені вже більш звично, коли дитина доросла. Коли я перший раз взяв Степана, це як якісь нові відчуття", – зізнався Костянтин Войтенко.

Він додав, що в четвертому сезоні комедії новоспечені бабусі та дідусі – Назар Задніпровський, Віра Кобзар, Маргарита Бахтіна та Андрій Пономаренко – нарешті дадуть спокій їм з Юлею та зосередяться на онукові.

Продовження серіалу "Ромео і Джульєтта з Черкас 4" вражатиме сюжетними поворотами. Дату прем’єри телеканал ТЕТ повідомить згодом.

Повний сюжет у "Ближче до зірок".

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