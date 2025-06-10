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Світ магії повертається: в Києві відбудеться шоу "ДивоVision 2" від найвідоміших українських ілюзіоністів

Анна Підгорна
10 червня 2025, 16:38
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Magic Brothers покажуть незабутнє магічне шоу.
Magic Brothers та шоу ДивоVision 2
У Києві покажуть оновлене шоу ДивоVision 2 от Magic Brothers / Пресслужба

17 червня в Києві відбудеться прем'єра оновленого шоу "ДивоVision 2" від українських ілюзіоністів Magic Brothers. Після успіху першої частини організатори повертаються з абсолютно новою програмою — ще масштабнішою, технологічнішою й емоційнішою. Глядачів чекають унікальні ілюзії, циркові трюки та ефекти, які стирають межу між реальністю та фантазією.

У центрі шоу — всесвітньо відомі брати-ілюзіоністи, чиї номери вже стали візитівкою проєкту. Цього разу вони представлять низку оновлених трюків, де кожен виступ балансує на межі реальності й фантазії.

"ДивоVision 2" — це видовищна постановка для всієї родини, яка об’єднує циркові номери, спецефекти, магію світла й звуку. Організатори обіцяють незабутнє занурення у світ дива й магії.

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Серед головних елементів шоу:

  • абсолютно нові ілюзії й циркові трюки;
  • виступи професійних циркових артистів;
  • сучасне технічне оформлення: світлові ефекти, спецефекти, оригінальні костюми;
  • незабутні емоції й враження для всієї родини.

Квитки вже у продажу за посиланням. Шоу відбудеться в Київському культурному кластері "Краків".

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