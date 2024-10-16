"Кохання напрокат": на телеканалі Бігуді відбудеться довгоочікувана прем'єра популярної турецької мелодрами

Нетривіальний сюжет, гарні кадри та чуттєва історія - не пропустіть прем'єру на телеканалі Бігуді.

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Кохання напрокат серіал - прем'єра на телеканалі Бігуді / колаж: Главред, фото: Прес-служба

У понеділок, 21 жовтня, о 18:00 на телеканалі Бігуді відбудеться телевізійна прем’єра легендарного турецького телесеріалу "Кохання напрокат" — захопливої історії, що поєднує в собі мелодраму, романтику й несподівані сюжетні повороти. Проєкт вже підкорив серця мільйонів глядачів як у Туреччині, так і далеко за її межами.

Сюжет розгортається навколо молодої красуні Дефне, яка опиняється у скрутному фінансовому становищі через сімейні борги й хворобу батька. Щоб допомогти родині, вона погоджується стати фіктивною дружиною заможного бізнесмена Омера Іплікчі, який стикається з тиском дідуся, що наполягає на його одруженні. Фіктивний шлюб, задуманий як тимчасове рішення, перетворюється на романтичну історію, коли між Дефне та Омером виникають справжні почуття.

"Ми впевнені, що український глядач полюбить цей серіал так само, як його полюбили мільйони людей по всьому світу. Адже "Кохання напрокат" — це проєкт, який захоплює своєю емоційністю, непередбачуваними поворотами сюжету та яскравими героями. Ми ретельно відбираємо контент, який точно буде приносити задоволення від перегляду й дарувати цікаво проведений час", — прокоментувала Іванна Найда, генеральна продюсерка телеканалу Бігуді.

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У головних ролях — талановиті турецькі актори Бариш Ардуч й Ельчин Сангу, чиї блискучі акторські роботи разом з цікавим сюжетом подарують глядачам незабутні емоції.

Окрім цього, серіал "Кохання напрокат"" також вирізняється чудовими кінематографічними рішеннями й атмосферною музикою, що додає історії особливої чарівності. Глядачі Бігуді зможуть насолодитися не лише романтичними моментами, а й колоритом Туреччини, що вдало переплітається з надцікавим сюжетом на екрані.

Не пропустіть телевізійну премʼєру "Кохання напрокат" на телеканалі Бігуді — з понеділка, 21 жовтня, по буднях о 18:00. Також дивіться серіал на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ.

Кохання напрокат серіал - прем'єра на телеканалі Бігуді / Прес-служба

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