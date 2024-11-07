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"Були професійні стосунки з його дружиною": Євген Філатов розповів про дружбу з Синельниковим

Анна Підгорна
7 листопада 2024, 17:04
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Що спільного між Євгенами, дізнайтеся у прем’єрному випуску нового сезону шоу "Я люблю Україну".
Я люблю Україну на ТЕТ
Я люблю Україну на ТЕТ - телеканал ТЕТ розпочинає новий сезон шоу / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Композитор Євген Філатов і режисер Євген Синельников стали учасниками прем’єрного випуску нового сезону шоу "Я люблю Україну", яке стартує на телеканалі ТЕТ вже 10 листопада о 19:00. Глядачі знають їх як творців музичного тревел-шоу "Як звучить Україна", але з’ясувалося, що Євгени не лише партнери, а й добрі друзі в житті.

За лаштунками розважально-пізнавального шоу "Я люблю Україну" соліст гурту The Maneken розповів, що давно співпрацює з Наталією, дружиною Євгена Синельникова, а з ним самим познайомився всього два роки тому. За цей час режисер встиг стати його близьким другом.

"Я знав, що це шоуранер великого проєкту "Орел і решка", і мав певні професійні стосунки з його дружиною, тому що Наталя продюсерка. Вона допомагала у зйомках кліпів. А з Євгеном ми познайомилися перед зйомками проєкту "Як звучить Україна". З того часу товаришуємо, буваю в нього в гостях, святкуємо дні народження. Він класний", – прокоментував Євген Філатов.

відео дня

Євген Синельников теж тепло відгукується про Філатова, але зізнається, що через насичені графіки бачаться вони вкрай рідко: "Ми дружимо, не часто зустрічаємося, але якщо зустрічаємося, то це прям класно. Хоча дружба почалася саме зі співпраці".

Ба більше, саме Синельников надихнув Філатова вийти з зони комфорту та взяти на себе роль не лише композитора, а й ведучого музичного тревел-шоу "Як звучить Україна".

"Більше як 20 років я працюю у студії як композитор, і для мене був виклик стати ще й ведучим, такого досвіду я не мав. Але Євген підтримав, з першого дублю сказав бути собою, і ця його порада значно полегшила весь знімальний процес. Я дуже задоволений тим, як все вийшло", – поділився соліст гурту The Maneken.

Режисер цілком і повністю довіряє композитору не лише у творчих, а й в інтелектуальних питаннях. Перед стартом гри він дав обіцянку – у всьому дослухатися до Філатова, адже про музику та історію України той знає все. Перевірити це глядачі зможуть вже цієї неділі, 10 листопада, о 19:00 на телеканалі ТЕТ.

Збирайтеся всією родиною та дивіться прем’єрний випуск нового сезону шоу "Я люблю Україну", де за команду Юрія Ткача зіграють співачка Маша Кондратенко та ветеран ЗСУ Назар Грабар, а Олександра Педана підсилять Євген Синельников та Євген Філатов. Долучайтеся до батлу "ткачівців" і "педанівців" та перевіряйте власні знання щонеділі на телеканалі ТЕТ.

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