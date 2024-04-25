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Як не угробити телефон, якщо він гальмує: хитрий трюк дасть стовідсотковий результат

Олексій Тесля
25 квітня 2024, 14:30
Що робити якщо телефон став гальмувати - як почистити телефон щоб не гальмував.
телефон
Що робити якщо слабкий телефон / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/WOKANDAPIX, Pixabay/natureaddict

Рано чи пізно практично кожен користувач стикається з проблемою, коли смартфон починає працювати з помітним уповільненням. Це може проявлятися в уповільненні роботи додатків і окремих програм.

Досвідчені програмісти радять не зволікати, якщо ви побачили перші ознаки уповільнення роботи вашого телефона. Для цього можна спробувати кілька дієвих самостійних лайфхаків, коли не доведеться нести телефон у ремонт.

Що робити якщо телефон став гальмувати

Якщо телефон став помітно пригальмовувати, спробуйте якийсь із простих, але дієвих способів.

  • спробуйте очистити внутрішню й оперативну пам'ять;
  • може дати результат просте перезавантаження вашого гаджета;
  • можливо, настав час видалити всі непотрібні файли або перенести їх на карту пам'яті.

Чому телефон глючить і зависає

На погану роботу телефона можуть впливати одразу кілька чинників. Серед них може бути некоректно встановлені оновлення операційної системи. Також зверніть увагу на використання стороннього, шкідливого програмного забезпечення. Також можуть шкодити роботі телефону збої прошивки. Якщо вдасться усунути ці неполадки, ваш телефон зможе працювати значно швидше.

Що робити якщо телефон працює повільно

Для прискорення роботи телефону можна виконати кілька простих дій:

  • спробуйте почистити кеш у додатків і браузера;
  • перезапустіть або скиньте телефон до заводських налаштувань;
  • якщо ці дії не допомагають, віднести телефон до сервісного центру, щоб почистити від вірусів.

Дивіться відео - психотерапевт порадив, як побороти залежність від смартфона:

Як почистити телефон щоб не гальмував

Нерідко запуск ресурсномістких додатків, що створюють навантаження на процесор і оперативну пам'ять. Також замикання може виникнути внаслідок потрапляння вологи під корпус.

Якщо ви вирішили самостійно зробити профілактику вашого телефона, досвідчені програмісти радять зробити кілька основних дій:

  • необхідно перезавантажити пристрій;
  • важливо встановити доступні оновлення;
  • спробуйте встановити lite-версії додатків;
  • також зменшіть кількість віджетів.

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