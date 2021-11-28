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Комаровський розповів, як не можна зберігати продукти в холодильнику і морозилці

28 листопада 2021, 16:15

Якщо ж в морозильній камері є порожнє місце, заповніть його хладоелементом.

холодильник
Правильна заморозка продуктів / pixabay

Лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, як не можна зберігати продукти. На думку заслуженого лікаря заморозка - найкращий спосіб для того, щоб максимально зберегти користь їжі, проте є важливі "але".

Педіатр радить пам'ятати про цифру "-18". Саме при таких градусах і нижче повинні зберігатися продукти. Про це важливо пам'ятати при покупці холодильника або морозильної камери.

Продукти повинні бути максимально свіжими до того моменту, коли ви вирішите їх заморозити.

Уважно читайте інструкцію до морозильної камери. Наприклад, в них є відсіки "для зберігання" і "для заморозки". Це означає, що незаморожені продукти не можна класти поруч з уже замороженими.

"Коли ви щось зберігаєте в холодильнику, дуже важливо, щоб там була циркуляція повітря. Тобто якщо в звичайному холодильнику продукти стоять щільно, і повітря між ними не циркулює, то це дуже небезпечно. Температура не знижується, не охолоджуються продукти. Але в морозильній камері - все навпаки... В ідеалі порожнього місця бути не повинно", - стверджує лікар.

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Якщо ж в морозильній камері є порожнє місце, заповніть його хладоелементом (льодом). Він стане в нагоді, наприклад, в разі травм, а також відсутності електрики.

Як потрібно зберігати продукти в морозилці

  • Заморожуйте завжди холодне - спочатку остудіть, а потім в морозилку.
  • Заморожуйте малими порціями, щоб потім "не відпилювати" від великого шматка або не розморожувати все відразу і знову не заморожувати.
  • Заморожуйте в спеціальних щільних пакетах і ємностях, а не в звичайних "кульочках". На них є відсіки для записок, на яких можна написати дату.
  • Заморожуйте бланшовані продукти. Наприклад, моркву можна натерти, покласти в сито, і на 30 секунд опустити в окріп або пар. Тоді продукти будуть зберігатися значно довше.

Які продукти не можна заморожувати

"Існує така глобальна помилка, що якщо є щось зіпсоване, а ми його заморозимо, то ми повбиваємо там всіх мікробів... Якщо продукт пропав, а ми його заморозимо, то ви нікого там не вб'єте. Тому зберігати потрібно початково якісні продукти. Заморожування не вбиває шкідливі бактерії", - додав Комаровський.

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