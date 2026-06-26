'Закінчиться у 2026 році': українці масово діляться віщими снами про війну

Хоча багато людей вірять, що війна завершиться у 2026 році, не всі поділяють таку думку.

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Українці діляться снами про завершення війни / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Українці розповідають про свої віщі сни в мережі

Багато людей пророкують завершення війни у 2026 році

Перед повномасштабним вторгненням країни-агресора Росії в Україну багатьом українцям снилися "віщі" сни про початок війни. Однак зараз в мережі деякі люди розповідають, що вже бачать сни про закінчення війни.

Так, в мережі Threads користувачка irina.charkova1999 попросила людей поділитися своїми снами, які, на їх думку, можуть пророкувати завершення війни.

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"Багато трапляється мені дописів, де люди кажуть, що бачили пророчі сни про початок війни. А є тут хтось, кому вже наснилося завершення? Поділіться, будь ласка", - написала вона.

Українцям сняться віщі сни про закінчення війни / фото: скріншот

Під цим постом українці написали багато коментарів. Зокрема, деякі з них стверджують, що їм навіть снилися терміни кінця війни.

Зокрема, одна із коментаторів написала, що їй снилися вже два сни про завершення війни.

"В минулому році наснився сон, як я запитала і голос в темряві сказав "закінчиться у 2026 році при зборі урожаю". І ще один, що мого чоловіка мобілізували, він служив декілька місяців і завершилась війна, і я дуже раділа. Його дійсно вже мобілізували. Маю надію, що віщі сни", - йдеться у повідомленні.

Українцям сняться віщі сни про закінчення війни / фото: скріншот

"Минулого літа покійна бабуся снилася і сказала, що через 400 днів, а це 25 вересня 2026", - додала ще одна користувачка мережі.

Українцям сняться віщі сни про закінчення війни / фото: скріншот

"В цьому році навесні снився сон. Невідомий чоловік сказав, що це останнє літо з війною. Розказувала це всім знайомим. Маю надію, що так і буде", - наголосила жінка в коментарі.

Українцям сняться віщі сни про закінчення війни / фото: скріншот

Однак не всі сни "пророкують" завершення війни у 2026 році. Деякі люди стверджують, що бачили завершення бойових дій протягом наступних років.

"Снилися сни про війну десь за пів року до її початку. Снилися жінки й діти на кордонах, багато деталей, які згодом збулися. А про закінчення війни сон наснився два роки тому: з однієї сторони були ракети в небі і розбиті міста, а з іншої величезне поле стиглої пшениці, а в небі - зграї журавлів. І я кажу сестрі: "Дивись, усі додому повертаються". І чітко пам’ятаю, що це був 2029 рік", - написала користувачка мережі.

Українцям сняться віщі сни про закінчення війни / фото: скріншот

Війна - останні новини

Як повідомляв Главред, у Держдепартаменті США заявили, що Україна нині перебуває у фазі, коли вона фактично виграє війну проти Росії. Україна нині робить значні зусилля для того, щоб закріпити нову фазу війни та зрештою досягти перемоги.

Також відомо, що Україна справді має шанс побачити суттєві зміни на фронті та в переговорному процесі ще до настання зими. Водночас мова наразі йде не про остаточне врегулювання конфлікту, а про значно обмеженіший формат розвитку подій.

Водноас верхівка російської влади дедалі активніше дискутує щодо майбутнього війни проти України. Частина впливових груп у Кремлі виступає за відновлення відносин із Заходом і послаблення міжнародної ізоляції, тоді як інші наполягають на продовженні бойових дій.

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