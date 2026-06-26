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Копія мами: доньку Бейонсе помітили на прогулянці в яскравому вбранні

Олена Кюпелі
26 червня 2026, 22:50
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Шанувальники одразу ж помітили схожість між мамою та донькою.
Дочка Бейонсе та Джей Зі стала копією мами
Дочка Бейонсе та Джей Зі стала копією мами / Колаж Главред, фото Instagram/beyonce

Коротко:

  • Як виглядала дочка Бейонсе
  • У якому стилі вона була одягнена

Дочка легендарної співачки Бейонсе Блю Айві Картер виглядала точнісінько як її мама Бейонсе, коли її сфотографували поруч із Джей-Зі в Нью-Йорку.

Як пише Page Six, прибувши на захід свого батька "Reasonable Doubt Jay-Z30", Блю обрала повсякденний наряд.

відео дня

На ній була толстовка Fear of God Jay-Z та світлі джинси Jaded London. 14-річна дівчина зібрала волосся у високий хвіст, що нагадує один із найкультовіших образів Бейонсе.

Бейонсе
Бейонсе — зірка номер 1 / https://www.instagram.com/beyonce/?hl=ru

Довга коса мала ефект омбре, переходячи від темно-коричневого до платинового блонду до талії.

Блю доповнила образ кількома кільцями та окулярами в товстій оправі.

Бейонсе неодноразово демонструвала цю ефектну зачіску на різних заходах — від червоної доріжки до сцени — і навіть знаменито розмахувала нею майже як реквізитом і частиною хореографії під час своїх виступів.

Шанувальники одразу ж помітили схожість, один із них написав у Твіттері: "Вона успадкувала це від мами! Блю Айві та Бейонсе плетуть одну косу за іншою", а інший відповів: "Близнюки".

Джей-Зі, тим часом, обрав для цього заходу, присвяченого 30-річчю його кар’єри, стриманий образ: біла футболка та джинси.

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Про особу: Бейонсе

Бейонсе — американська співачка у стилі R’n’B, актриса, танцівниця, музичний продюсер. У дитинстві брала участь у різних вокальних і танцювальних конкурсах, а також у шкільних художніх гуртках. За даними Вікіпедії, Ноулз прославилася наприкінці 1990-х років як солістка жіночого R&B-гурту Destiny’s Child.

У березні 2021 року виконавиця посіла перше місце серед жінок за кількістю нагород премії "Греммі", на її рахунку — 28 статуеток.

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