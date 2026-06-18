У Кремлі заговорили про завершення війни: перед яким вибором постав Путін

Глава ЦПД заявив, що в російському керівництві посилюється протистояння між прихильниками продовження війни та тими, хто усвідомлює ризики для РФ.

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У Кремлі заговорили про завершення війни - що відомо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Про що сказав Андрій Коваленко:

Частина кремлівських еліт прагне фіналу війни та зняття санкцій

Силовики РФ поки тримають режим і не готові до реального розколу

Путін зараз стоїть на роздоріжжі між припиненням і продовженням війни

Верхівка російської влади дедалі активніше дискутує щодо майбутнього війни проти України. Частина впливових груп у Кремлі виступає за відновлення відносин із Заходом і послаблення міжнародної ізоляції, тоді як інші наполягають на продовженні бойових дій. Про це повідомив глава Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко в коментарі РБК-Україна.

Попри розмови про можливі внутрішні суперечності в російській еліті, говорити про серйозний розкол серед тих, хто забезпечує стабільність режиму, поки зарано.

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"Поки що, на жаль, не можна казати, що силовики готові до розколу. Тримається все на них. Те, що там існує декілька таборів, — це правда", — зазначив Коваленко.

За його словами, одна з груп впливу пов'язує майбутнє Росії з поверненням західних інвестицій та поступовим виходом із санкційної ізоляції. У цьому середовищі розуміють, що співпраця з Китаєм не компенсує втрату економічних зв'язків із західними країнами.

"Частина еліт виступають за завершення війни, зняття санкцій з Росії, відновлення капіталу західного, надходження західного капіталу в Росію, тому що Китай не інвестує в Росію. Китай лише купує дешеві енергоресурси, але він не заводить свій капітал, не інвестує в розвиток промисловості російської і так далі", — наголосив він.

Коваленко звернув увагу, що саме західний бізнес у минулому забезпечував Росії технології, робочі місця та додаткові бюджетні надходження. Особливо це стосується складних проєктів із видобутку ресурсів, де російська економіка залишається залежною від зовнішніх розробок.

Серед прихильників пом'якшення відносин із Заходом він назвав низку відомих представників російської еліти, які намагаються просувати відповідні ініціативи. Водночас ці кроки викликають жорстку реакцію з боку прихильників силового сценарію.

"Дмитрієв, в тому числі має робити якісь кроки, щоб поліпшити стосунки з Заходом для Росії, але він наражається всередині Росії на критику так званих яструбів, до яких відносять Герасимова, Патрушева, Кирієнка, Ковальчуків, Ушакова", — сказав Коваленко.

За його словами, представники цього табору зацікавлені у збереженні нинішньої моделі функціонування держави, яка значною мірою спирається на воєнні витрати та фінансові потоки, пов'язані з війною.

"І кажуть, що з ними міністр закордонних справ Лавров. Вони виступають за продовження війни і подальше. Вони орієнтуються, в тому числі на доходи з воєнного бюджету, звісно ж, які навряд чи зможуть замінити без війни", — зазначив він.

Окремо Коваленко прокоментував припущення про можливі зміни у російському керівництві. Він зауважив, що історія неодноразово демонструвала несподівані політичні трансформації навіть у найзакритіших авторитарних системах.

"Ми історично пам'ятаємо, всі називають це конспірологією, але раптово помер Сталін і раптово його культ почав знищувати Хрущов. Тоді теж ніхто цього не очікував. Хто знає, що зараз може відбутись в Росії?" — додав він.

Водночас наразі Коваленко не бачить очевидних ознак підготовки до кардинальних змін усередині російської системи влади. Проте економічні фактори дедалі сильніше впливають на розрахунки Кремля.

"Візуальних ознак такого немає, але є ознаки того, що сам Путін стоїть на роздоріжжі між припиненням війни і її продовженням. Він бачить економічні ризики і бачить, що чекає на Росію", — наголосив Коваленко.

На його думку, додатковий тиск на російську економіку може посилитися через зміни на світовому енергетичному ринку.

"На Росію знову будуть запроваджені санкції, нафту продавати не вийде за завищеними цінами вже і це лише наблизить цю економічну кризу", — підсумував він.

ЦПД / Інфографіка: Главред

Як удари по РФ впливають на позицію України на мирних переговорах - коментар експерта

Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що масовані удари українських Сил оборони по об’єктах у глибині території Росії посилюють переговорні позиції Києва та можуть наближати завершення війни. Водночас, на його думку, наразі вони ще не стали чинником, який здатен кардинально змінити позицію Володимира Путіна.

За словами експерта, з урахуванням поточної ситуації Росія вже не має підстав висувати значно ширші вимоги, ніж припинення бойових дій по нинішній лінії фронту. Він також припустив, що Україна за певних умов може сформулювати додаткові вимоги для переходу до деескалації.

Чаленко вважає, що удари по російських тилових об’єктах суттєво впливають на внутрішню ситуацію в РФ і поступово послаблюють підтримку російського керівництва. Водночас Кремль намагається подати ці події у вигідному для себе інформаційному ключі.

"Коли вкотре виходить Пєсков і розповідає, що росіяни, виявляється, проводять "СВО", щоб не було таких ударів, як по Санкт-Петербургу, — це класика за Оруеллом", — підсумував він.

Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Михайло Федоров зробив важливу заяву щодо масштабної військової операції "Ашан". Він підкреслив, що успішне застосування дронів під час операції суттєво вплинуло на зупинку наступальних дій російських сил. Наразі кампанія продовжується з новими військовими підходами.

Зазначимо, міністр оборони Михайло Федоров під час інтерв’ю заявив про нарощування використання безпілотників у атаках на окуповані території. За його словами, ізоляція Криму за допомогою безпілотних літальних апаратів є однією з ключових тактик у стримуванні ворога. Це значно послаблює можливості постачання і посилює тиск на російські війська.

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп висловив позицію щодо перспектив припинення війни в Україні. Трамп звернув увагу на складні переговори між Києвом та Москвою і наголосив на необхідності знаходження реальних механізмів для досягнення миру в найближчий час.

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Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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