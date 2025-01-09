Тратитися на хімчистку не доведеться: як легко почистити хутро вдома

Догляд за хутром у домашніх умовах може бути не менш ефективним, ніж професійна хімчистка.

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Як правильно чистити хутро / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

Як видалити плями з хутра

Які є лайфхаки для світлих і темних речей

Темні або жовті плями на натуральному хутрі можуть перетворитися на катастрофу, оскільки цей делікатний матеріал легко пошкодити під час чищення.

Щоб хутряний одяг зберігав свій вигляд і служив довше, його потрібно регулярно очищати, зважаючи на особливості матеріалу, пише Главред з посиланням на Moyo.

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Як правильно чистити хутро вдома?

Догляд за хутром у домашніх умовах може бути не менш ефективним, ніж професійна хімчистка. Однак важливо дотримуватися кількох основних правил, щоб не пошкодити матеріал.

Є два основних способи чищення:

Сухий спосіб. Він передбачає використання сипучих матеріалів, які поглинають бруд, наприклад, висівки, тальк, крупи або пісок. Засіб потрібно акуратно втерти в забруднену ділянку хутра, після чого струсити залишки і розчесати ворс.

Він передбачає використання сипучих матеріалів, які поглинають бруд, наприклад, висівки, тальк, крупи або пісок. Засіб потрібно акуратно втерти в забруднену ділянку хутра, після чого струсити залишки і розчесати ворс. Вологий спосіб. Цей метод підходить для видалення плям та усунення жовтизни. Використовуйте зволожену губку чи тканину, діючи дуже обережно, щоб не намочити основу хутра. Для світлого хутра можна застосувати розчин із ложки перекису водню на 200 мл води. Розподіліть суміш ватним спонжем, дайте висохнути і прочешіть ворс.

Засіб від плям на одязі / Инфографика: Главред

Світле хутро, яке пожовтіло з часом, також можна очистити шампунем для тварин. Збийте густу піну, нанесіть її на хутро, залиште на 10–15 хвилин, а потім видаліть м'якою губкою.

Як видалити плями з хутра?

Темні плями на хутрі можна прибрати за допомогою бензину, змішаного з пральним порошком без ензимів або крохмалем. Цю суміш потрібно нанести на пляму, залишити на кілька хвилин, а потім змити вологою губкою. Цей метод ефективний для темного хутра, але може залишити жовтизну на світлому.

Для білого хутра краще використовувати спирт або ацетон, змішаний із содою чи крохмалем. Такі засоби ефективно видаляють плями, не пошкоджуючи колір матеріалу.

Також існує чудодійний спосіб, як почистити диван содою. Відмити його від плям та забруднень можна не лише професійними засобами.

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