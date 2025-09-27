Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею на городі за 31 с

Віталій Кірсанов
27 вересня 2025, 05:50
30
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Готові спробувати? Уважно подивіться на два зображення бабусі на городі. На перший погляд вони здаються схожими, але на картинці заховані 3 невеликі відмінності. Чи зможете ви знайти їх усі всього за 31 секунду?

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж закінчиться час! Відмінності можуть бути де завгодно: у кольорі, формі або навіть у розташуванні предметів. Думаєте, у вас вийде? Доведіть це!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Обмеження за часом ще більше підвищує популярність цих головоломок, оскільки вони перевіряють ваше терпіння, концентрацію та здатність помічати найдрібніші деталі.

Вам вдалося знайти всі три відмінності?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти їх, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зруйнований магазин і тисячі людей без світла: які наслідки удару по Запоріжжю

Зруйнований магазин і тисячі людей без світла: які наслідки удару по Запоріжжю

07:52Україна
Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

00:14Фронт
Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності, - WSJ

Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності, - WSJ

23:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Україну накриють заморозки: стала відома дата сильного похолодання

Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

Наче з фільму про мафію: Олександр Усик розкішно відсвяткував річницю весілля

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Китайський гороскоп на завтра 27 вересня: Тиграм - сварки, Драконам - помста

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Алла Пугачова прийняла важливе рішення - що сталося

Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання

Путіністка Шукшина озвучила останнє передсмертне бажання

Останні новини

07:52

Зруйнований магазин і тисячі людей без світла: які наслідки удару по Запоріжжю

07:10

Чим відрізняються дві дівчини, які читають книжку: тільки справжні розумники вгадають

06:10

Як Путін і його пособники руйнують у РФ те, що створювалося поколіннямиПогляд

05:50

Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею на городі за 31 с

05:30

"Жовтень буде небезпечним": банкір попередив про стрибок курсу валют

Війна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – ЗолотарьовВійна вийде за межі України і перекинеться на інші країни, в Європі пахне порохом – Золотарьов
05:05

Неймовірне відкриття: знайдено скарб візантійських часів із сотнею золотих монет

04:35

Як правильно казати – "Дай Боже" чи "Дай Бог": можна використовувати лише один варіантВідео

04:21

Гороскоп на завтра 28 вересня: Овнам - купа грошей, Терезам - невдача

03:57

Як правильно зберігати лаваш: секрет довгої свіжості продукту

Реклама
03:31

Що зробити восени, щоб півонії зацвіли пишно навесні: покрокова інструкція

02:45

Гроші "впадуть з неба": три знаки зодіаку розбагатіють в жовтні

02:17

Зібрав особисте кладовище: Кіркоров оголосив про дивне рішення

01:46

"Нас із нею об'єднує": Зеленська розкрила деталі розмови з Меланією Трамп

01:34

Один натуральний продукт розчиняє накип у туалеті за 15 хвилин

00:14

Росіяни атакували Запоріжжя: є постраждалі та руйнування

26 вересня, п'ятниця
23:56

Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності, - WSJ

23:12

З українців деруть утридорога за звичайний овоч: подорожчав уже на 24%

22:38

В Україну двічі залітали БпЛА з Угорщини - Генштаб показав доказиФото

22:38

Козловський перевипустив свій хіт 2000-х "Знаєш"

22:36

Трампу не подобаються палаючі російські НПЗ: Reuters дізналися причину

Реклама
21:45

"Щоб випробувати": принц Вільям випив і видав правду про хворобу дружини

21:45

Відключення газу та електроенергії: українців попередили, хто в зоні ризику

21:24

Захарова видала опус про "плани" України розпочати Третю світову

21:18

"Ще мінус п'ятнадцять кілограмів": Ольга Сумська приголомшила своєю заявою

21:17

Нащадки знахарів і ворожок носять особливі прізвища - їх можна почути і зараз

20:32

"Процес уже неможливо зупинити": творець ChatGPT озвучив майбутнє ШІ

20:29

"Кремлівський лакей": Сибіга жорстко поставив на місце знахабнілого Сіярто

20:20

Українка відкрила посилку з Китаю й була шокована вмістом: що було всередині

20:14

В Україні зміняться правила продажу авто: продавців змусили розкрити важливі дані

19:45

В Україні вдарить мороз та литимуть дощі: синоптики попередили про негоду

19:35

"Зайдуть крилаті ракети": Світан розповів, як Путін використовує "беззубість" НАТО

19:30

Рецепт божествених квашених помідорів: головний секрет у розсолі

19:30

На прицілі Москва і Пітер: ЗМІ про ймовірність передачі США Україні потужних ракет

19:10

Течії в кремлівських кабінетах і загрози для УкраїниПогляд

18:55

Клієнтам ПриватБанку блокують картки під час зняття грошей: у чому причина

18:54

Лукашенко звернувся до Зеленського з "хорошою пропозицією" після зустрічі з ПутінимВідео

18:51

Мрія доньки загиблого військового здійснилася на зйомках серіалу "Тиха Нава"

18:48

НАБУ та ЦПК продовжують маніпуляції навколо справи детектива Магамедрасулова, – експерт

18:28

Секрет ідеальної скоринки: як перетворити звичайну картоплю на шедевральну стравуВідео

18:13

Офісний гардероб на осінь 2025: як виглядати стильно на роботі

Реклама
17:55

Новий дорожній знак із "чорною брамою" спантеличив водіїв: що він означає

17:55

"Залишайтеся людьми": колишня дружина Кеосаяна висловилася про його смерть

17:50

"Істинний гнів": спадкоємиця династії Guinness розкритикувала серіал про її родину

17:23

Угорські дрони проникли у повітряний простір України: Зеленський назвав їх ціль

17:22

Путіну загрожує ядерна відповідь: Золотарьов про удари по головних містах РФВідео

17:13

Пильнують кожен крок: названо чотири знаки зодіаку, які ревниві до жаху

17:11

"Мої люди потребують підтримки": Макс Барських вразив своєю піснеюВідео

16:39

Долар різко полетів униз після шаленого стрибка: новий курс валют на 29 вересня

16:38

Шикарна заміна м'ясу по-французьки: рецепт гнізд з курячого фаршу за 25 хвилин

16:37

Україну накриє потепління та новий сюрприз: синоптик розповів детальний прогноз та дати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти