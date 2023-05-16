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Онлайн з гнізда лелеки: на Полтавщині запустили унікальний проєкт у нацпарку

Олексій Тесля
16 травня 2023, 16:38 оновлено 16 травня, 16:40
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Зібраний відеоматеріал використають науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету.
Онлайн з гнізда лелеки: на Полтавщині запустили унікальний проєкт у нацпарку
З гнізда лелеки організували стрім / Pixabay, Скриншот

У Полтавській області онлайн-камеру з прямою цілодобовою відеотрансляцєю встановили на гнізді птахів "Лелека Грицько" у національному парку "Пирятинський" в селі Леляки.

Онлайн-камера встановлена у гнізді лелеки на прізвисько Грицько та його "дружини" Одарки. У їхній "квартирі" вже підростають маленькі пташенята.

Співробітники парку розповіли, що багато років ведуть обліки лелек білих. При цьому одним з цікавих персонажів є чорногуз Грицько. Він кілька років, як оселився в Леляках.

відео дня

Лелека Грицько виявився гарним батьком і за гніздовий сезон 2022 року "поставив на крила" 5 пташенят. Відзначимо, що лелека є оберегом цього села й обов’язково прилітає до свого гнізда навесні.

"Восени під час буревію його гніздо не витримало, впало", – йдеться в описі до стріму.

Як працює стрім з гнізда лелеки

Відзначимо, що спеціалісти ще раніше спеціально виготовили штучну платформу і мали встановити відеокамеру для спостереження, але почалася війна.

Як розповіли у парку, прилади для спостереження, які на той момент перебували в Салтівці під Харковом, працівник парку приховав у погребі. І лише після звільнення Харківщини вдалося їх дістати.

Відео зі стріму не тільки радує глядачів. Зібраний відеоматеріал використають науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вони займаються вивченням гніздової поведінки лелек.

Нагадаємо, в анексованому Криму на озері Сиваш біля Арабатської стрілки зафіксували масову загибель перелітних птахів.

Вчені нарахували до семи тисяч загиблих особин чорношийної поганки, до 300 мертвих качок-пеганок і від 250 до 300 морських голубків. Також серед мертвих пернатих є чайки-реготуньї і чомги.

Раніше Главред писав про те, що в Одесі місцевий житель під час дресирування здійснив два постріли з мисливської рушниці в свою собаку в момент, коли алабай відмовився виконувати команди господаря. Пошкодження на тілі, виявлені при експертизі, свідчать про сильний біль і страждання собаки перед загибеллю.

Більше новин:

відеокамера Полтавська область лелека
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