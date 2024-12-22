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Впораються з оптичною ілюзією одиниці: знайдіть зайвий гриб за 7 секунд

Віталій Кірсанов
22 грудня 2024, 14:38
86
Оптичні ілюзії - це інтригуючі зображення, які кидають виклик нашому стандартному сприйняттю і візуальним навичкам.
головоломка, гриб
Знайдіть зайвий гриб за 7 секунд / Фото: Jagranjosh

На зображенні зображена сітка, повна різнокольорових грибів. На перший погляд усі вони здаються абсолютно однаковими. Однак це не так. Є один гриб, який відрізняється від решти. Чи зможете ви знайти його за 7 секунд?

Головоломка від Jagranjosh доволі непроста, а пошук гриба, що відрізняється від усіх, буде гарною перевіркою ваших навичок спостереження. Готові? Час пішов!

Уважно подивіться на зображення. Ви помітили незвичайний гриб?

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головоломка, гриб
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Вітаємо уважних читачів. У вас чудові зорові навички. Ті, хто не зміг знайти рішення головоломки, можуть знайти підказку нижче. Несхожий на інші гриб знаходиться в 7-му стовпчику. Він обведений червоним кружком.

головоломка, гриб
Вітаємо уважних читачів / Фото: Jagranjosh

Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.

Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.

А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.

Інші ребуси:

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