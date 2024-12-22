Впораються з оптичною ілюзією одиниці: знайдіть зайвий гриб за 7 секунд

На зображенні зображена сітка, повна різнокольорових грибів. На перший погляд усі вони здаються абсолютно однаковими. Однак це не так. Є один гриб, який відрізняється від решти. Чи зможете ви знайти його за 7 секунд?
Головоломка від Jagranjosh доволі непроста, а пошук гриба, що відрізняється від усіх, буде гарною перевіркою ваших навичок спостереження. Готові? Час пішов!
Уважно подивіться на зображення. Ви помітили незвичайний гриб?
Вітаємо уважних читачів. У вас чудові зорові навички. Ті, хто не зміг знайти рішення головоломки, можуть знайти підказку нижче. Несхожий на інші гриб знаходиться в 7-му стовпчику. Він обведений червоним кружком.
Ви можете спробувати розгадати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого відмінний зір. Серед безлічі предметів потрібно спробувати знайти павука.
Також можна розгадати оптичну ілюзію, де треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді однакові. І потрібно знайти такого суддю, який відрізняється від інших.
А ще в нас є ребус для тих, у кого чудовий зір. На картинці безліч туканів, десь серед них заховався пінгвін. Тварини дуже схожі, що значно ускладнює пошук.
Інші ребуси:
- Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти бджолу
- Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти суддю
- Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 7 секунд знайти павука
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