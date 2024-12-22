Принесуть успіх у 2025 році: експерти назвали три "щасливі" кімнатні рослини

Ви дізнаєтеся:
- Бамбук славиться своєю силою і стійкістю
- Грошове дерево символізує достаток і процвітання
- Нефритові рослини символізують дружбу
2025-й - рік Деревної Змії, але деякі кімнатні рослини приносять удачу незалежно від пори року та гороскопів. Експерти Crown Pavilions визначили "найщасливіші" кімнатні рослини в будинку, пише Express.
Щоб привернути позитивну енергію та удачу, зверніть увагу на "щасливу" кімнатну рослину бамбук, відому своєю силою та стійкістю. Усім, хто хоче почуватися сильніше у 2025 році, рекомендується придбати бамбук, який, як кажуть, "приносить процвітання, удачу і позитивну енергію".
Експерт зазначив, що його можна висаджувати цілий рік. Але не чекайте цвітіння - "бамбук вирощують насамперед заради привабливих стебел і листя".
Ще одна кімнатна рослина, на яку варто звернути увагу, - це грошове дерево, яке символізує достаток і процвітання. Фахівці порадили розташувати його в "південно-східній частині свого будинку", щоб відповідати традиції фен-шуй.
Експерти радять садити рослину навесні, щоб скористатися перевагами вегетаційного періоду - інакше грошове дерево не перебуватиме у стадії росту, і гроші можуть "застоятися":
"Вони можуть цвісти, що рідко буває при кімнатному вирощуванні, тому здебільшого їх цінують за листя і плетені стовбури", - кажуть експерти.
Людям, які хочуть мати більше друзів і грошей, фахівці рекомендують нефритові рослини.
"У фен-шуй нефритові рослини символізують достаток і дружбу завдяки листю у формі монети. Вони цвітуть маленькими білими або рожевими квітками у формі зірки, які зазвичай з'являються наприкінці зими - початку весни", - уточнили експерти.
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