Принесуть успіх у 2025 році: експерти назвали три "щасливі" кімнатні рослини

Фахівці радять зустрічати свята з цими чудовими кімнатними рослинами, щоб привернути удачу.

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Експерти назвали три "щасливі" кімнатні рослини / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Бамбук славиться своєю силою і стійкістю

Грошове дерево символізує достаток і процвітання

Нефритові рослини символізують дружбу

2025-й - рік Деревної Змії, але деякі кімнатні рослини приносять удачу незалежно від пори року та гороскопів. Експерти Crown Pavilions визначили "найщасливіші" кімнатні рослини в будинку, пише Express.

Щоб привернути позитивну енергію та удачу, зверніть увагу на "щасливу" кімнатну рослину бамбук, відому своєю силою та стійкістю. Усім, хто хоче почуватися сильніше у 2025 році, рекомендується придбати бамбук, який, як кажуть, "приносить процвітання, удачу і позитивну енергію".

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Експерт зазначив, що його можна висаджувати цілий рік. Але не чекайте цвітіння - "бамбук вирощують насамперед заради привабливих стебел і листя".

Ще одна кімнатна рослина, на яку варто звернути увагу, - це грошове дерево, яке символізує достаток і процвітання. Фахівці порадили розташувати його в "південно-східній частині свого будинку", щоб відповідати традиції фен-шуй.

Експерти радять садити рослину навесні, щоб скористатися перевагами вегетаційного періоду - інакше грошове дерево не перебуватиме у стадії росту, і гроші можуть "застоятися":

"Вони можуть цвісти, що рідко буває при кімнатному вирощуванні, тому здебільшого їх цінують за листя і плетені стовбури", - кажуть експерти.

Людям, які хочуть мати більше друзів і грошей, фахівці рекомендують нефритові рослини.

"У фен-шуй нефритові рослини символізують достаток і дружбу завдяки листю у формі монети. Вони цвітуть маленькими білими або рожевими квітками у формі зірки, які зазвичай з'являються наприкінці зими - початку весни", - уточнили експерти.

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