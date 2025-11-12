Чому губки для миття посуду різного кольору: про це мало хто знає

Декому може здаватися, що кольорові губки - маркетинговий хід, проте це не так.

https://glavred.net/life/pochemu-gubki-dlya-mytya-posudy-raznogo-cveta-ob-etom-malo-kto-znaet-10714745.html Посилання скопійоване

Що означають кольори губок для посуду / колаж: Главред, фото: скріншот з Youtube-каналу "Секрети домогосподарок"

Ви дізнаєтеся:

Що означають кольори губок для миття посуду

Які губки - лідери за абразивністю

Більшість людей не замислюються, що означають кольори губок. Люди знають, що вони бувають різних відтінків, але не розуміють причину. Зазвичай ми просто беремо першу кухонну мочалку, яка попалася під руку. Главред з'ясував, що забарвлення поролону - це не просто декор. За ним можна визначити призначення предмета і використовувати його ефективніше.

Youtube-канал "Секрети домогосподарок" також розповідає, що означають різні кольори губок для миття посуду.

відео дня

Що означають кольори губок для миття посуду

Як повідомляє сайт CNET, відтінок мочалки вказує на ступінь шорсткості й абразивності поверхні. За ним можна зрозуміти, для яких цілей використовувати предмет. Що означає кожен колір губки і як використовувати їх грамотно.

Зелені

Це універсальні багатоцільові мочалки, які непогано справляються з будь-якими побутовими завданнями. Якщо не знаєте, яку губку взяти, беріть зелену і не помилитеся.

Жовті

Такі губки для посуду мають середню жорсткість. Порівняно із зеленими вони м'якші та краще підходять для делікатних поверхонь - скла, кераміки та інших крихких матеріалів. Користуйтеся ними, щоб не залишити подряпин.

Сині

Поролон такого кольору найм'якший і підходить для найбільш чутливого покриття, наприклад, нержавіючої сталі та дзеркал. Однак він не дуже добре видаляє давні забруднення. Беріть його для найделікатніших речей.

Червоні та рожеві

Чудово підходять для найбрудніших зон, наприклад, зливу раковини. За рахунок підвищеної абразивності ці кухонні мочалки добре видаляють залишки пригорілої їжі, а також добре борються з бактеріями. Але не варто мити ними столові прилади, інакше подряпаєте.

Чорні

Це лідери за абразивністю, які справляються навіть із найстійкішими плямами. Знаючи, який колір губки найжорсткіший, ви не будете використовувати їх щодня. Зате у важкій ситуації прибирання з ними стане набагато простішим.

Дивіться відео про кольори губок

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред