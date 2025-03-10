Пара викопала у дворі "тривожну" знахідку - користувачі TikTok "розкрили" її

Ви дізнаєтеся:
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У Великій Британії мати двох дітей Ханна на подвір'ї свого будинку випадково викопала невелику жовту табличку з кількома цифрами і назвами великих європейських міст. Про це пише Еxpress.
Свою дивну знахідку вона показала в TikTok, де зізналася, що відчуває "занепокоєння" з приводу предмета, запитавши у передплатників: "У кого-небудь є ідеї, що це? Мені варто турбуватися?"
"Схоже, це з часів Першої або Другої світової війни, але я не впевнена", - припустила жінка.
Ханна показала у відеоролику глибоку яму, яку вона вирила для посадки квітів. Постукуючи лопаткою по твердій поверхні, вона продовжила: "Чим глибше я спускаюся... це досить велика, порожниста штука, яку, очевидно, я зараз викопаю, щоб подивитися, що це таке".
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Другий ролик почався з того, що чоловік Ханни обережно вигрібав з ями ще більше землі, перш ніж зміг перемістити і підняти загадковий предмет. Пара побачила перед собою кілька електричних компонентів на іржавій поверхні.
"Я майже впевнена, що це радіо", - сказала Ханна. Потім вона наблизила компонент, на якому було написано: "Hellesens London". Це фірма, яка виробляла транзисторні батареї. Вона додала: "Ми не збираємося це залишати зі зрозумілих причин. Але ми залишимо вивіску, тому що вона досить крута".
Пара впевнена, що цифри на вивісці насправді були радіочастотами. Користувачі TikTok поспішили поділитися думками, багато з яких припустили, що цей предмет могли навмисно закопати. Одна людина заявила: "Старе радіо часів війни. Швидше за все, якісь шпигуни закопали його".
Інший написав: "Навіщо комусь закопувати радіо під час війни? Виглядає так, ніби ви знайшли схованку шпигуна або його частину. Продовжуйте шукати".
Третій користувач TikTok поділився: "Це радіо часів Другої світової війни, ймовірно, використовувалося для військового зв'язку або навігації. Маркування The Plessey London передбачає, що воно британське, а не німецьке! Ви можете пошукати карти катастроф Другої світової війни у вашому районі, щоб дізнатися, чи були збиті там літаки. Ймовірно, особливо над районами Ессекса/Суррея/Кента. Це може бути важливою знахідкою!"
Користувачі TikTok продовжили: "Це рідкісна історична знахідка! Вона може бути пов'язана з літаком, що розбився, військовою базою або навіть секретними військовими операціями. Безумовно варта більш детального вивчення. Це може бути від військового літака, польової радіостанції або старої радіолокаційної системи. Якщо в цьому районі відбувалися бойові дії під час Другої світової війни, це може бути частиною втраченого або похованого військового обладнання".
Тим часом четверта людина закликала: "Можливо, у вас у саду закопано більше таких предметів, можливо, ви візьмете металошукач і прочешете місцевість".
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