"Змінює життя": блогерка показала особливість свого будинку - підписники в захваті

Дівчина, яка живе в Маямі (штат Флорида, США) розповіла про улюблену особливість свого багатоквартирного будинку, через яку вона ніколи не захоче переїжджати звідти. Її підписники були вражені. А відео з румтуром стало вірусним. Про це пише Еxpress.
26-річна інфлюенсерка Сідні Шиффер має в соцмережі TikTok понад 940 000 підписників. У своєму акаунті вона публікує відео про красу та спосіб життя.
Однак у відеоролику, опублікованому 1 березня, Сідні вирішила продемонструвати улюблену особливість свого багатоквартирного будинку, яку глядачі швидко назвали "геніальною особливістю".
"Найкраща особливість мого багатоквартирного будинку - подивіться на це", - сказала вона на початку ролика, перш ніж відкрити, здавалося б, звичайні двері у своєму будинку.
Потім вона показала, що знаходиться за дверима, - повністю укомплектований міні-супермаркет, заповнений предметами першої необхідності, закусками і продуктами.
@sydneyschiffer
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"Я хочу спекти печиво, але у мене закінчилося масло і молоко", - сказала Сідні своїм передплатникам, перш ніж відкрити дверцята холодильника і вийняти брусок масла і молоко.
Потім вона показала невеликий "магазин", який був заповнений усім, що може знадобитися: чіпсами, шоколадом, соком...
Там також є звичайні продукти, які у людей часто закінчуються, включно з молоком, хлібом, олією, пластівцями, кавою і навіть предметами домашнього вжитку, як-от туалетне приладдя та корм для домашніх тварин.
"Там є все, що вам може знадобитися, просто внизу", - сказала вона.
Потім показано процес купівлі товару, де вона використовувала сканер для самостійної оплати. За її словами, у "магазині" встановлено відеокамери.
"Найкраща ідея, яка коли-небудь приходила будь-кому в голову для багатоквартирного будинку. Я не хочу виїжджати звідси. Чи можу я жити тут вічно?" - сказала вона наприкінці відео.
Багато коментаторів зізналися, що хотіли б мати щось подібне у своїх власних багатоквартирних будинках. Одна людина назвала магазин "таким, що змінює життя", а інший глядач охрестив його "геніальним".
У той час як одні люди захоплювалися таким "магазином", інші поділилися потенційними ризиками пограбування і тим, що він, найімовірніше, дорожчий за звичайні продуктові магазини.
"Ви живете в районі з високим рівнем довіри", - написала одна людина, а інша написала: "Все круто, але я просто знаю, що націнка на ці товари щонайменше вдвічі вища за середню".
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