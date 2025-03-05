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"Змінює життя": блогерка показала особливість свого будинку - підписники в захваті

Віталій Кірсанов
5 березня 2025, 17:24
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Блогерка в румтурі показала невеликий "магазин", який був заповнений усім, що може знадобитися.
будинок
Блогерка показала особливість свого будинку / колаж: Главред, фото: tiktok.com/@sydneyschiffer

Дівчина, яка живе в Маямі (штат Флорида, США) розповіла про улюблену особливість свого багатоквартирного будинку, через яку вона ніколи не захоче переїжджати звідти. Її підписники були вражені. А відео з румтуром стало вірусним. Про це пише Еxpress.

26-річна інфлюенсерка Сідні Шиффер має в соцмережі TikTok понад 940 000 підписників. У своєму акаунті вона публікує відео про красу та спосіб життя.

Однак у відеоролику, опублікованому 1 березня, Сідні вирішила продемонструвати улюблену особливість свого багатоквартирного будинку, яку глядачі швидко назвали "геніальною особливістю".

відео дня

"Найкраща особливість мого багатоквартирного будинку - подивіться на це", - сказала вона на початку ролика, перш ніж відкрити, здавалося б, звичайні двері у своєму будинку.

Потім вона показала, що знаходиться за дверима, - повністю укомплектований міні-супермаркет, заповнений предметами першої необхідності, закусками і продуктами.

"Я хочу спекти печиво, але у мене закінчилося масло і молоко", - сказала Сідні своїм передплатникам, перш ніж відкрити дверцята холодильника і вийняти брусок масла і молоко.

Потім вона показала невеликий "магазин", який був заповнений усім, що може знадобитися: чіпсами, шоколадом, соком...

Там також є звичайні продукти, які у людей часто закінчуються, включно з молоком, хлібом, олією, пластівцями, кавою і навіть предметами домашнього вжитку, як-от туалетне приладдя та корм для домашніх тварин.

"Там є все, що вам може знадобитися, просто внизу", - сказала вона.

Потім показано процес купівлі товару, де вона використовувала сканер для самостійної оплати. За її словами, у "магазині" встановлено відеокамери.

"Найкраща ідея, яка коли-небудь приходила будь-кому в голову для багатоквартирного будинку. Я не хочу виїжджати звідси. Чи можу я жити тут вічно?" - сказала вона наприкінці відео.

Багато коментаторів зізналися, що хотіли б мати щось подібне у своїх власних багатоквартирних будинках. Одна людина назвала магазин "таким, що змінює життя", а інший глядач охрестив його "геніальним".

У той час як одні люди захоплювалися таким "магазином", інші поділилися потенційними ризиками пограбування і тим, що він, найімовірніше, дорожчий за звичайні продуктові магазини.

"Ви живете в районі з високим рівнем довіри", - написала одна людина, а інша написала: "Все круто, але я просто знаю, що націнка на ці товари щонайменше вдвічі вища за середню".

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