Помиляються більшість водіїв: яке авто порушує правило - спецзадача з ПДР

Дотримання правил на круговому перехресті — це ключ до безпеки, порядку і злагодженого руху.

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Тест на ПДР - хто з водіїв не є правий? / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: auto.novyny.live

Кругові перехрестя часто мають інтенсивний рух і вимагають від водіїв узгоджених дій. Порушення правил може спричинити зіткнення або небезпечні ситуації для інших водіїв, пішоходів і велосипедистів. У задачі з теми "Початок руху та зміна його напрямку" треба визначити, який водій порушує правила дорожнього руху на зображеному перехресті.

Варіанти відповідей:

Водій білого автомобіля. Водій синього автомобіля. Водій червоного автомобіля. Усі водії порушують правила. Жоден із водіїв не порушує правил.

Задача ПДР / ФОТО: auto.novyny.live

На зображенні три автомобілі одночасно заїжджають на кругове перехрестя та мають намір виїхати з нього за певними траєкторіями.

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Зверніть увагу, що перед перехрестям встановлено знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає рух по колу у напрямку, зазначеному стрілками на перехресті.

Що таке ПДР? Правила дорожнього руху - звід правил, що регулюють обов'язки учасників дорожнього руху (водіїв транспортних засобів, пасажирів, пішоходів тощо), а також технічні вимоги, що висуваються до транспортних засобів, для забезпечення безпеки дорожнього руху, повідомляє "Вікіпедія".

Чи правильно водії заїхали на перехрестя?

Згідно з пунктом 10.4 Правил дорожнього руху:

"Перед виконанням повороту (праворуч або ліворуч) чи розворотом водій має заздалегідь зайняти крайню смугу для руху в цьому напрямку, за винятком ситуацій, коли він заїжджає на кругове перехрестя".

Отже, водії не зобов'язані займати крайній правий ряд для заїзду на кругове перехрестя, тому вони діють відповідно до правил.

Чи правильно автомобілі залишають перехрестя?

Пункт 10.5 ПДР стверджує:

"Виїзд із кругового перехрестя дозволено з будь-якої смуги, якщо інші знаки або розмітка цього не обмежують і це не створює перешкод транспортним засобам, що рухаються праворуч".

Таким чином, заїжджати і виїжджати з кругового перехрестя можна з будь-якої смуги.

Правильна відповідь (№5): жоден із водіїв не порушує правил.

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