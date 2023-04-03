Життя назавжди зруйнувалося: чоловік випадково одружився на своїй єдинокровній сестрі

Пара була приголомшена, проте вирішила залишитися разом, незважаючи на те, що у них спільна ДНК.

Чоловік випадково одружився на своїй зведеній сестрі / unsplash.com

Життя чоловіка зруйнувалося після того, як він дізнався, що одружився зі своєю єдинокровною сестрою. Правда про родину відкрилася лише після того, як його мама померла.

Як пише Mirror, чоловіка виховувала мама, а про свого батька він нічого не знав. Незважаючи на це, у нього було досить гарне дитинство.

"Дитинство було неважким, тому що моя мама була лікарем, тож фінансово ми були стабільними. До того ж моя бабуся доглядала за мною. Загалом, все було добре. Однак моя мама відмовлялася розповідати про мого тата", - каже чоловік.

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Далі він розповів, як зустрів дівчину своєї мрії. Все відбулося у одній з кав'ярень, де вона працювала. Бажаючи пізнати її глибше, він почав регулярно відвідувати кав’ярню, щоб мати змогу поговорити з дівчиною поки вона прибирає столики.

"Їй було 19, мені 24, але вік для нас не мав значення. У неї було довге чорне волосся, гарне обличчя та дивовижне тіло. Вона була наймилішою. Невдовзі я попросив її номер. Далі все пішло — ми почали зустрічатися, я зблизився з її родиною. Через рік я зробив їй пропозицію в кафе, де ми зустрілися. Вона сказала "так", - пригадує чоловік.

Але коли пара планувала весілля, чоловік отримав жахливу новину про здоров’я своєї матері. Лікарі діагностували у неї рак. Через хворобу жінці не пощасливилось побувати на весіллі свого сина. Вона боролася за своє життя цілий рік, проте їй так і не вдалося перемогти страшну хворобу.

Невдовзі після похорону матері чоловік пішов на горище, аби розібрати речі. Там він натрапив на фотоальбом із маминих студентських років. Коли він його гортав, то помітив на фото поруч зі своєю мамою чоловіка, якого він знає як батька своєї дружини.

"Шокований і приголомшений, я підійшов до дружини, і вона сказала, що ми повинні поговорити про це з її татом. Ми пішли до нього, і він розповів нам про те, як зустрічався з дівчиною в коледжі, вона завагітніла, не витримала і зникла в іншій частині міста. Це була моя мати", - розповів чоловік.

Подолавши паніку, пара вирішила залишитися разом, незважаючи на те, що у них спільна ДНК.

"Я засмучений, але ми з дружиною говорили про це. Ми спробуємо залишитися разом і більше ніколи не говоритимемо про це. Зараз ми не плануємо заводити дітей", - додав чоловік.

Нагадаємо, розбита горем жінка опинилася в складній ситуації після того, як дізналася, що її чоловік зрадив їй із її сестрою. Тепер сестри чекають на дітей від одного і того ж чоловіка. Як стверджує вагітна дружина, про зраду свого чоловіка вона дізналася два місяці тому. З тих пір чоловік намагався заслужити її прощення. Жінка відчуває, що у неї немає іншого вибору, як залишитися зі своїм партнером заради фінансової безпеки.

"Я не можу дозволити собі дитину сама, він був поруч зі мною фінансово з 20 років, мені ніколи не доводилося жити самостійно, я ніколи не ходила до коледжу, тому що вважала, що мені ніколи в житті не потрібно буде працювати... Я навіть не знаю, як я зможу дати дах над головою моїй дитині, якщо я піду від чоловіка", - розповіла жінка.

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