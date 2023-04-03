УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Життя

Життя назавжди зруйнувалося: чоловік випадково одружився на своїй єдинокровній сестрі

3 квітня 2023, 17:34
Пара була приголомшена, проте вирішила залишитися разом, незважаючи на те, що у них спільна ДНК.
пара
Чоловік випадково одружився на своїй зведеній сестрі / unsplash.com

Життя чоловіка зруйнувалося після того, як він дізнався, що одружився зі своєю єдинокровною сестрою. Правда про родину відкрилася лише після того, як його мама померла.

Як пише Mirror, чоловіка виховувала мама, а про свого батька він нічого не знав. Незважаючи на це, у нього було досить гарне дитинство.

"Дитинство було неважким, тому що моя мама була лікарем, тож фінансово ми були стабільними. До того ж моя бабуся доглядала за мною. Загалом, все було добре. Однак моя мама відмовлялася розповідати про мого тата", - каже чоловік.

відео дня

Далі він розповів, як зустрів дівчину своєї мрії. Все відбулося у одній з кав'ярень, де вона працювала. Бажаючи пізнати її глибше, він почав регулярно відвідувати кав’ярню, щоб мати змогу поговорити з дівчиною поки вона прибирає столики.

"Їй було 19, мені 24, але вік для нас не мав значення. У неї було довге чорне волосся, гарне обличчя та дивовижне тіло. Вона була наймилішою. Невдовзі я попросив її номер. Далі все пішло — ми почали зустрічатися, я зблизився з її родиною. Через рік я зробив їй пропозицію в кафе, де ми зустрілися. Вона сказала "так", - пригадує чоловік.

Але коли пара планувала весілля, чоловік отримав жахливу новину про здоров’я своєї матері. Лікарі діагностували у неї рак. Через хворобу жінці не пощасливилось побувати на весіллі свого сина. Вона боролася за своє життя цілий рік, проте їй так і не вдалося перемогти страшну хворобу.

Невдовзі після похорону матері чоловік пішов на горище, аби розібрати речі. Там він натрапив на фотоальбом із маминих студентських років. Коли він його гортав, то помітив на фото поруч зі своєю мамою чоловіка, якого він знає як батька своєї дружини.

"Шокований і приголомшений, я підійшов до дружини, і вона сказала, що ми повинні поговорити про це з її татом. Ми пішли до нього, і він розповів нам про те, як зустрічався з дівчиною в коледжі, вона завагітніла, не витримала і зникла в іншій частині міста. Це була моя мати", - розповів чоловік.

Подолавши паніку, пара вирішила залишитися разом, незважаючи на те, що у них спільна ДНК.

"Я засмучений, але ми з дружиною говорили про це. Ми спробуємо залишитися разом і більше ніколи не говоритимемо про це. Зараз ми не плануємо заводити дітей", - додав чоловік.

Нагадаємо, розбита горем жінка опинилася в складній ситуації після того, як дізналася, що її чоловік зрадив їй із її сестрою. Тепер сестри чекають на дітей від одного і того ж чоловіка. Як стверджує вагітна дружина, про зраду свого чоловіка вона дізналася два місяці тому. З тих пір чоловік намагався заслужити її прощення. Жінка відчуває, що у неї немає іншого вибору, як залишитися зі своїм партнером заради фінансової безпеки.

"Я не можу дозволити собі дитину сама, він був поруч зі мною фінансово з 20 років, мені ніколи не доводилося жити самостійно, я ніколи не ходила до коледжу, тому що вважала, що мені ніколи в житті не потрібно буде працювати... Я навіть не знаю, як я зможу дати дах над головою моїй дитині, якщо я піду від чоловіка", - розповіла жінка.

Вас може зацікавити:

весілля цікаві новини
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:01

"Розпад Росії буде "вражаючим": Данілов озвучив терміни краху країни-агресора

21:45

Курс долара може різко обвалитися у квітні: аналітики озвучили сценарійВідео

21:21

"Я не злякався": після скандалу в Карпатах чоловік різко вибачився перед військовимиВідео

21:01

49-річна Олена Мозгова показала детальне фото свого обличчя зблизька

20:43

США передають Україні потужну військову допомогу: Кірбі назвав терміниВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:41

Зірка серіалу Вікінги знявся голим на підтримку вагітної дружини після трьох викиднів

19:20

Путінська Росія прощається з тиломПогляд

19:12

Війна в Україні доходить до переломного моменту - BloombergВідео

18:53

Favbet Foundation передав ЗСУ на донецький напрямок пікап Mitsubishi L-200

Реклама
18:40

"Кримінальний клоун": Ейдман оцінив шанси Пригожина замінити Путіна в КремліВідео

18:37

Злата Огневич чесно зізналася, кого б тепер обрала на шоу "Холостячка"

18:34

Як правильно прати спідню білизну: золоті правила, які повинен знати кожен

18:20

Parimatch припиняє співробітництво з 1100 робітниками та підрядниками

18:19

"Намагаються прикрити свої провали": генерал Сирський про ситуацію в БахмутіВідео

17:50

Приймає вітання: Надю Дорофєєву застукали з каблучкою на безіменному пальці

17:35

Домашні яйця або магазинні: розвіюємо міфи і обираємо кращеВідео

17:34

Життя назавжди зруйнувалося: чоловік випадково одружився на своїй єдинокровній сестрі

17:24

П'ятеро тяжкопоранених: Україна повернула з російського полону ще 12 українцівВідео

17:23

Що робити для довголіття: названо п'ять найголовніших звичок, що подовжать життя на 10 років

17:02

В Україну мчить спека: синоптик назвав дату різкого потепління до +23Відео

Реклама
16:49

Україна має перемогти у війні, інакше питання її вступу в НАТО не матиме значення – СтолтенбергВідео

16:24

"Ледь стояла на ногах під алкоголем": відома співачка влаштувала жахливий концерт і розлютила росіянВідео

16:06

"Підвал і відро замість туалету": Зеленський озвучив яскраве побажання диктатору ПутінуВідео

15:51

Оля Полякова приголомшила фанатів стрибком в купальнику в холодну водуВідео

15:51

Лорак по бартеру вивезла свого йога-інструктора в ДубайВідео

15:46

Ціни на хліб підняли: в Україні будуть щомісяця піднімати вартість продуктуВідео

15:24

"ЗСУ - худоба. Їдь вже у свій Бахмут": у Карпатах чоловік накинувся на військового на реабілітаціїВідео

15:18

У Кабміні пояснили, чи будуть українцям вручати повістки через месенджериВідео

15:03

"У росіян ще є час піти, інакше ми їх знищимо": Зеленський розповів про підготовку до контрнаступу ЗСУВідео

15:03

"Нехай думає Росія": Зеленський прокоментував підрив пропагандиста Татарського

15:03

4 суворих заборони, які не можна порушувати 4 квітня: прикмети і що не можна робитиВідео

14:52

Розкрито секрет справжніх пишних вареників: всього 1 крапля в тісті зробить страву смачною - рецептВідео

14:08

Складна головоломка, яка під силу лише найуважнішим: як знайти козу серед овець за 11 секунд

13:58

"Підняли прапор над туалетом": в Україні висміяли фейк Пригожина про захоплення Бахмута

13:57

Їй сподобалося: Кіркоров облапав фанатку під час концертуВідео

12:51

"Путін – ходячий мрець": диктатора РФ можуть вбити для припинення війни – ексглава ЦРУВідео

12:50

Прийшли по хліб, а купили "пів магазину": 10 способів, як нас змушують купувати зайве

12:49

"Путін захопить всю Україну": Трамп ляпнув нову дичину щодо війниВідео

12:46

У РФ офіційно звинуватили Україну у вбивстві Татарського та затримали підозрювану

12:29

Пропагандиста Татарського підірвали в кафе за півтора кілометри від квартири Путіна - ЗМІ

Реклама
12:25

Гороскоп на завтра 4 квітня 2023: Ракам - проблеми з грошима, Водоліям - доленосна зустрічВідео

12:18

"Буде майже апокаліпсис": коли армія РФ буде розгромлена, в Росії почнеться війна всіх проти всіх – ЕйдманВідео

12:12

У співробітника ДБР Талантова знайшли елітну нерухомість в Києві

12:08

"Галкін стане президентом Росії": Лайма Вайкуле помріяла про нове майбутнє РФВідео

12:04

Чому голуб прилетів на балкон і про що він віщує

11:56

ЗСУ вибили окупантів і зайняли нові стратегічні позиції на Донецькому напрямку

11:53

Публіцист спрогнозував, чи зможе Шойгу остаточно підставити ПригожинаВідео

11:51

"Судово-юридичній газеті" - 15 років: рухаємося вперед завдяки нашим читачам новости компании

11:42

Не WelCome: що насправді означають літери WC на дверях туалету

11:36

"Даздрапут Попубесович": Галкін придумав ідеальні імена для шанувальників ПутінаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини Харкова
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти