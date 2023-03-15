Мільйонер запропонував сусідці в літаку 100 000 доларів за "невинний" вчинок, але вона відмовилась

Все почалося зі 100 доларів, але "винагорода" збільшилася вже до непристойної суми, від якої жінка відмовилася.

Мільйонер запропонував 100 000 доларів жінці за" нешкідливий " вчинок / mirror.co.uk

Мільйонер зробив сидить поруч з ним в літаку жінці пропозицію, за яке обіцяв заплатити 100 000 доларів (3,6 мільйона гривень), але вона відмовилася.

Підприємець із Силіконової долини Стів Кірш заявив, що був шокований, коли пасажирка відмовилася від такої щедрої пропозиції, пише Mirror.

Річ у тому, що мільйонер не вірить в існування коронавірусної інфекції, а жінка, яка сиділа біля нього, була в масці.

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"Зараз я на борту рейду Delta.Жінка, яка сиділа поруч зі мною в першому класі, відмовилась від 100 000 доларів, щоб зняти маску на весь політ. Без жартів. Це було після того, як я пояснив, що вони не працюють", - заявив Кірш.

За його словами, почав він пропозицій в 100 доларів, але "винагорода" збільшилася вже до непристойної суми, від якої жінка відмовилася.

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