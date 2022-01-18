Люди боялися підійти: у Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітона

Поліція намагається з'ясувати, як пітон потрапив на вулицю і знайти його власника.
У Чернівцях на вулиці виявили пітона. Як повідомила волонтер та зоозахисниця Ганна Пелепчук у Facebook, змію знайшли вже мертвою.
Пітона знайшли на вулиці Пилипа Орлика, на місце події прибули волонтери та поліція. Однак, всі боялися взяти в руки змію.
"Приїхав знайомий, який розбирається в зміях, і виявилося, що вона мертва і вже розкладається", - написала дівчина.
За її словами, поліція намагається з'ясувати, як пітон потрапив на вулицю і знайти його власника.
Також волонтер сподівається, що знайдуть власників, які не захотіли поховати змію, а просто викинули на смітник.
Пітона могли викинути власники
У Держпродспоживслужбі області пообіцяли провести необхідні експертизи і встановити причину смерті плазуна.
За словами головного інспектора Держпродспоживслужби області Анжели Косован, якщо з'ясується, що тварину просто викинули власники, то їх чекає відповідальність, пише АСС.
До того ж пітон - екзотична тварина. Тому існують певні правила утримання і приховування.
Як відомо, загальна довжина пітона коливається від 3 до 12 м, деякі часом досягають маси 100 кг.
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Як повідомляв Главред, у Шостці Сумської області жінка натрапила на величезну змію. Вона випадково виявила плазуна біля сміттєвих баків. Жінка розповіла, що першими змію побачили підлітки. Вони і розповіли їй про свою знахідку.
А в центрі Києва мешканка міста під час прогулянки з собакою знайшла крокодила. Він нерухомо лежав на землі. Жінка подумала, що це іграшка, підняла і поставила його на пень біля клумби. Однак пізніше з'ясувалося, що крокодил мертвий. Хтось із жителів тримав його в квартирі і довів до смерті.
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