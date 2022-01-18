УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Люди боялися підійти: у Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітона

18 січня 2022, 18:07

Поліція намагається з'ясувати, як пітон потрапив на вулицю і знайти його власника.

пітон
Пітон / facebook.com/Анна Пелепчук

У Чернівцях на вулиці виявили пітона. Як повідомила волонтер та зоозахисниця Ганна Пелепчук у Facebook, змію знайшли вже мертвою.

Пітона знайшли на вулиці Пилипа Орлика, на місце події прибули волонтери та поліція. Однак, всі боялися взяти в руки змію.

"Приїхав знайомий, який розбирається в зміях, і виявилося, що вона мертва і вже розкладається", - написала дівчина.

За її словами, поліція намагається з'ясувати, як пітон потрапив на вулицю і знайти його власника.

Також волонтер сподівається, що знайдуть власників, які не захотіли поховати змію, а просто викинули на смітник.

Реклама

Пітона могли викинути власники

У Держпродспоживслужбі області пообіцяли провести необхідні експертизи і встановити причину смерті плазуна.

За словами головного інспектора Держпродспоживслужби області Анжели Косован, якщо з'ясується, що тварину просто викинули власники, то їх чекає відповідальність, пише АСС.

До того ж пітон - екзотична тварина. Тому існують певні правила утримання і приховування.

Як відомо, загальна довжина пітона коливається від 3 до 12 м, деякі часом досягають маси 100 кг.

читайте такожЗібралися зимувати: у Дніпрі змії залізли в будинок і сховалися на кухні

Як повідомляв Главред, у Шостці Сумської області жінка натрапила на величезну змію. Вона випадково виявила плазуна біля сміттєвих баків. Жінка розповіла, що першими змію побачили підлітки. Вони і розповіли їй про свою знахідку.

А в центрі Києва мешканка міста під час прогулянки з собакою знайшла крокодила. Він нерухомо лежав на землі. Жінка подумала, що це іграшка, підняла і поставила його на пень біля клумби. Однак пізніше з'ясувалося, що крокодил мертвий. Хтось із жителів тримав його в квартирі і довів до смерті.

Читайте також:

viber
Чернівці змія
Зараз ви переглядаєте новину «Люди боялися підійти: у Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітона». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругівГороскоп на сьогодні, 15 січня 2022: Тільцям - гроші, Левам - удача, Дівам - інтриги недругів Гороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - ворогиГороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - вороги Прикмети на 16 січня: що не можна робити в день Гордія і як не потрапити в бідуПрикмети на 16 січня: що не можна робити в день Гордія і як не потрапити в біду 27-річна дружина українського футболіста на смерть розбилася в ДТП в день його переходу в новий клуб27-річна дружина українського футболіста на смерть розбилася в ДТП в день його переходу в новий клуб Вітер здув 3-метровий хрест з купола: в Софійському соборі збираються зняти погано закріплені хрестиВітер здув 3-метровий хрест з купола: в Софійському соборі збираються зняти погано закріплені хрести
19:07

Гороскоп на завтра, 19 січня 2022: Близнюкам – суперники, Терезам - спокуси, Козерогам - вороги

18:53

Фермер із Закарпаття по всьому світу купив сотню оленів, щоб поповнити фауну лісу КарпатВідео

18:52

Тиск на Україну та реалізація "Мінська" щодо Донбасу: у Росії вибухнули вимогою до СШАВідео

18:43

Німеччина не постачатиме зброю Україні: Шольц має намір зупинити РФ за допомогою дипломатіїВідео

18:19

Ціни на газ в Україні вбивають скляну галузь - 12 тисяч людей під загрозою безробіттяВідео

Реклама
18:11

На голлівудську актрису напав ведмідь на знімальному майданчику

18:07

Люди боялися підійти: у Чернівцях посеред вулиці знайшли справжнього пітонаВідео

18:07

Грошова удача і будинок повна чаша: топ-4 знака, які в рік Тигра не будуть ні в чому собі відмовлятиВідео

17:44

Український шоумен Анатолій Анатоліч став жертвою американських бездомних

17:40

Україна та НАТО - учасники перемовин щодо безпеки: США назвали Росії умовуВідео

17:31

"Я - звичайний, а ти - конкретний": Гордон і Комаровський обмінялися компліментамиВідео

17:19

Як прибрати жировик на обличчі в домашніх умовах і у косметолога

17:09

Комаровський назвав ліки, які повинні бути в домашній аптечці

17:06

Погода зовсім нікуди: диспетчери розгортають літаки з Києва до Львова

17:02

Британія доставила озброєння в Україну в обхід Німеччини: в МЗС роз'яснили плутанинуВідео

16:59

72-річну Аллу Пугачову жорстоко розкритикували за невдале селфі

16:42

Прикмети на 20 січня: що не можна робити в день Іоанна і як не потрапити в бідуВідео

16:31

Moderna розробляє єдину вакцину від грипу та COVID-19: коли вона з’явитьсяВідео

16:30

Прогноз магнітних бур на лютий 2022: коли потрібно подбати про тискВідео

16:29

"Готові до серйозного діалогу": Німеччина закликала РФ забрати війська від українського кордонуВідео

Реклама
16:26

Залишила дитину в горах сміття: у Запоріжжі померло немовля, якого мати кинула в гостях

16:10

Кармічні вузли змінюють знак на півтора року: Левам - успіх у кар'єрі, Терезам - великі гроші, Козерогам - любовВідео

16:07

"Інфекція не зникне": у Pfizer розповіли, що і коли поверне світ до колишнього життяВідео

16:00

В Україні злетіли ціни на паливоВідео

15:54

"Птахівництво під загрозою колапсу": українцям розповіли, що буде з цінами на куряче м'ясоВідео

15:39

Яке масло може продовжити життя - коментар вчених

15:19

Alyona Alyona оголила груди і розповіла про небезпеку онкологічних захворювань

15:15

Прикмети на Водохреща 19 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:14

Нежить, головний біль і втома: у МОЗ назвали симптоми коронавірусу ОмікронВідео

14:51

Ворожіння на Водохреща 2022: на долю, здійснення бажань і судженого

14:37

Блінкен летить в Україну на зустріч із Зеленським: у Держдепі оприлюднили мету візитуВідео

14:36

У Миколаєві студент жорстоко вбив перехожого

14:36

У Нацбанку розповіли, чому різко впав курс гривні

14:33

Китайський Новий рік 2022: дата, традиції і заборони святаВідео

14:30

Ердоган не вірить у вторгнення РФ в Україну, але з Путіним переговоритьВідео

14:12

Скандал у київському ресторані: заклад перепросив за вибиті зуби, а за ображену дитину – ні

14:11

"На дорогах - ожеледь, на трасах - каша": синоптик попередила про похолодання в Україні

14:05

"Нікуди не їхав": Назарбаєв перервав мовчання і вперше виступив зі зверненнямВідео

14:03

У Європарламенту новий президент: пост вперше за 20 років дістався жінці

13:54

Мінінфраструктури жорстко ламає корупційні схеми наживи на моряках - міністр

Реклама
13:50

Українці мчать на заробітки до ЄС: до 2030 року з країни можуть виїхати декілька мільйонів людейВідео

13:48

Смачний пишний омлет на сніданок: готувати всього 5 хвилинВідео

13:29

У Туреччині знайшли мертвого українського моряка: коментар посольства

13:27

На Волині чоловік вбив дружину 60 ударами палицею і заявив, що робив їй масаж

13:13

Астролог назвав знаки зодіаку, які не можуть залишатися все життя в одному шлюбі

12:57

Обоє рухалися на зелений: водій збив на смерть жінку на переході через несправний світлофорФотоВідео

12:55

"НАТО прагне окупувати Україну": у РФ придумали "план вторгнення" АльянсуВідео

12:45

Мережу здивувало відео, як київський комунальник "боровся" з тротуарним стовпчикомВідео

12:36

Комаровський назвав чотири симптоми, які є у хворої на грип людини

12:27

Відключення Росії від SWIFT за напад на Україну: у США заявили про плани щодо контрудару Заходу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти