Як правильно хвалити дитину: психологи назвали типові помилки дорослих

Психологи рекомендують ставити уточнювальні запитання, щоб показати дитині, що ваша похвала щира.

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Як правильно хвалити дитину / колаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, скріншот з Youtub-каналу

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Як допомогти дитині набути впевненості в собі

Конкретна похвала допомагає дітям розвивати внутрішню ефективність

Дітей дуже важливо хвалити за їхні успіхи, проте дуже велике значення має форма похвали. Дитячий психолог Беккі Кеннеді назвала коротку і здавалося б позитивну фразу-реакцію батьків на дитячі успіхи, яка може завадити дитині вирости впевненою і успішною людиною. Про це пише CNBC.

Дитячий психолог Наталя Барложецька у своєму Youtub-каналі також розповіла, як правильно хвалити і критикувати дитину.

"Ваша дитина отримує гарну оцінку на тесті. "Молодець!" - відповідаєте ви. Сценарій здається досить простим - але ці два слова можуть обернутися проти вас. Якщо ви не додасте більш конкретну форму похвали наприкінці, "молодець" може стати "кінцем розмови", - сказала Кеннеді.

Вона рекомендує завжди ставити уточнювальні запитання, щоб показати дитині, що ваша похвала щира, і підкреслювати позитивну поведінку, яку ви хочете, щоб вона розвивала.

Як пояснила Кеннеді, ідея полягає в тому, щоб допомогти дитині набути впевненості і не дати покладатися на зовнішнє підтвердження, допомагаючи їй стати успішнішою в подальшому житті.

Загалом, фраза "молодець" сама по собі не шкідлива, сказала Кеннеді. Але якщо ваша дитина шкільного віку приносить додому наукову роботу, якою вона пишається, то, ставлячи конкретні запитання і виявляючи щирий інтерес, ви, швидше за все, зміцните її впевненість у собі, зазначила вона.

Раніше психологиня й авторка Аліза Прессман говорила, що конкретна похвала допомагає дітям розвивати внутрішню ефективність, а це значить, що вони віритимуть у свої власні здібності та з більшою ймовірністю кидатимуть виклик собі в досягненні своїх цілей.

"Коли ми кажемо "Молодець!", це має бути щиро і конкретно. Говоріть дітям, коли ви визнаєте їхні реальні зусилля, наполегливість, креативність, незалежність і компетентність", - написала Прессман.

Дитячий психолог Наталя Барложецька також розповіла, як правильно хвалити і критикувати дитину.

За її словами, дорослий, висловлюючи свою думку дитині, має починати говорити з займенників "Я" або "Мені". Наприклад, ваша дитина намалювала малюнок, принесла його вам і гордо чекає вашої реакції. Ми зазвичай говоримо в таких випадках: "Ах, яка квіточка!", "Ах, як ти гарно намалював!". На думку психолога, це все оціночні судження, і квіточка, намальована дитиною, найімовірніше, не геніальна. Дитина може нескінченно довго приносити вам малюнки, чекаючи на те саме: "Молодець!" як підтвердження власної геніальності.

Психолог радить говорити дитині по-іншому: "Я так радий, що ти подарував мені свій малюнок! Дякую тобі. Мені здається, ця квітка схожа на ту, яку ми з тобою бачили вчора в полі". У цьому випадку, ви будете проявляти чесність і вдячність по відношенню до дитини.

Дивіться відео про те, як правильно хвалити і критикувати дитину:

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