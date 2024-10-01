На посвідченнях водія почали ставити дивний код: що означає число «78»

Експерти пояснили, що означає знак на посвідченнях водія / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: pmg.ua

Вже більше, ніж два роки у нових посвідченнях водія ставлять цікаву помітку. Саме вона показує тип транспортного засобу, на якому складався практичний іспит. Однак важливим є те, що йдеться про авто з автоматичною коробкою передач. Про значення такого нововведення розповіли спеціалісти PMG.UA.

Що означає код "78" на посвідченнях водія?

Код "78" зазначається в дванадцятій графі водійського посвідчення і означає, що водій може керувати лише автомобілями з автоматичною коробкою передач. Якщо цей код відсутній, водій має право їздити на авто з будь-якою коробкою передач.

Важливо, що ці зміни не вплинули на тих водіїв, які отримали свої посвідчення до їхнього впровадження.

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Пояснення від МВС

У Головному сервісному центрі МВС підкреслили, що код "78" виявився особливо корисним для українців, які переїхали за кордон. Наприклад, у Великій Британії наявність цього коду визначає, чи може водій керувати авто з автоматичною чи механічною коробкою передач.

"У посвідченні водія тепер є відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач. Вона зазначається у графі 12 документу у вигляді коду "78". За її наявності водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за відсутності – з будь-якою. Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше", - зазначили в МВС.

Окрім цього, наразі вже змінився дизайн бланка посвідчення водія. Починаючи з минулого року, він має темно-рожевий колір, схожий на колір європейського посвідчення водія, стилізоване зображення Державного Прапора України для ідентифікації країни.

"Бланк став більш захищеним від підробок. У ньому імплантований захисний елемент, зазначається термін його дії, а також група крові та резус-фактор водія. Попереду – практичне запровадження відмітки про надання згоди або незгоди на посмертне донорство", - пояснили в МВС.

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Також майбутнім автомобілістам може бути цікава задача з ПДР. Потрібно добре розглянути картинку та відповісти, в якому порядку транспортні засоби проїдуть цю ділянку дороги.

Раніше пояснювалось, що означає дорожній знак крапка в трикутнику. Що цікаво, його не було в іспитах для отримання водійських прав. У зв’язку з цим для багатьох українців поява такого дивного символу стала несподіванкою.

Окрім цього, експерти пояснили, коли не варто залишати авто із піднятим "ручником". Використовувати стоянкове гальмо при паркуванні на ніч варто не завжди.

Існує також не складний спосіб, як дізнатися, чи треба міняти гальмівні диски. Главред застерігає, що їзда на сильно зношених дисках значно погіршує ефективність гальмування.

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