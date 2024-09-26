На дорогах помітили незвичайний дорожній знак: про яку небезпеку він попереджає

Знак "Р-33" вимагає особливої уваги водіїв.

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Знак "P-33" попереджає водіїв про небезпеку / Колаж: Главред, фото: sgmlegalspain.com, фото ua.depositphotos.com

На дорогах Європи впровадили новий дорожній знак "Р-33". На ньому можна помітити символ чорного автомобіля, що зникає в нерівних лініях символу на білому тлі.

Як пояснюють експерти SGM Legal Spain, знак "P-33" попереджає водіїв про небезпеку через обмежену видимість на місцевості, що може бути пов'язана з погодніми явищами (туман, дощ, сніг), димом тощо.

Поки що знак "Р-33" впровадили тільки в Іспанії. Однак згодом його можна буде помітити і в інших країнах Європи. Його основна мета - покращити безпеку на дорогах, особливо в гірських районах, де часто є обмежена видимість через туман або дощ.

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Чому не заводиться машина - основні причини Машина може не заводитися з різних причин. Однією з найпоширеніших є розряджений акумулятор. Це може статися через тривалу неактивність автомобіля або через проблеми з акумулятором. Інша причина - проблеми з запуском двигуна, що можуть виникнути через несправний стартер або проблеми з системою запалювання. Також можуть бути проблеми з паливною системою, які можуть перешкоджати нормальній роботі двигуна.

Якщо водій побачить цей знак, йому рекомендується бути особливо уважними, включити ближнє або протитуманне світло фар та дотримуватися безпечної швидкості.

Поки що Україна не має аналогів іспанського дорожнього знака "Р-33". Однак варто зважати, що і на українських дорогах існує безліч інших знаків, які попереджають про різні види небезпеки. Наприклад, такі як погане покриття, нерівності, вибоїни та інші.

Що таке ПДР? Правила дорожнього руху - звід правил, що регулюють обов'язки учасників дорожнього руху (водіїв транспортних засобів, пасажирів, пішоходів тощо), а також технічні вимоги, що висуваються до транспортних засобів, для забезпечення безпеки дорожнього руху, повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо і про інше нововведення для водіїв. Главред пояснював, що означає знак з білим фоном і зеленим обідком.

На дорогах помітили ще один новий дорожній знак. Важливим є те, що водії, котрі не поважають цей знак, виплачують штраф на круглу суму.

Також водіям може стати в пригоді, що означають білі зигзагоподібні лінії на дорозі. Ці лінії зазвичай знаходяться по обидва боки переходу і служать для заборони паркування та обгону в цих зонах.

У ще одному матеріалі йдеться, навіщо водії поливають лобове скло авто мінеральною водою. Видаляти залишки комах з поверхні авто допомагає досить важко, але є один цікавий спосіб, який у цьому допоможе.

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