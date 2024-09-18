На дорогах помітили новий дорожній знак: мало хто здогадається, що він означає

Важливим є те, що водії, котрі не поважають цей знак, виплачують штраф на круглу суму.

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Що означає заборонний знак з автомобілем та крапками / Колаж: Главред, ФОТО: ZBE Barcelona

На дорогах вже почали встановлювати новий дорожній знак, на якому зображені крапки біля автомобіля. Експерти Авто24 розповіли, де його вже помітили та що він означає.

Такий знак можна зустріти за кордоном, зокрема в багатьох європейських країнах, в центральних районах. Його можна сплутати зі знайомим знаком "Викидання кам'яних матеріалів з-під коліс", проте він відрізняється червоним контуром та фоном.

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Як пояснюють експерти, що знак R-120 є заборонним і вказує на зону низьких викидів. Це означає, що в'їзд транспортних засобів з високим рівнем вихлопів, що є шкідливими для атмосфери, у такі зони заборонений.

Знак стали помічати на дорогах після прийняття європейської директиви щодо якості повітря. Тепер уряди зобов'язані створювати зони з низькими викидами в великих містах.

До прикладу, в містах з населенням понад 50 тисяч осіб в Іспанії такі зони вже організовані. Тому на вулицях можна побачити знак R-120. Досвід Іспанії зацікавив кілька інших європейських країн, які також впроваджують подібні зміни.

Важливим є те, що водії, котрі не поважають цей знак, виплачують штраф на суму 200 євро. Причому оскарженню така фіскальна дія муніципальної варти чи поліції не підлягає.

Щоб підтвердити право на в'їзд у зону дії знака, на передньому склі автомобіля може бути розміщена екологічна наклейка, яка відповідає екологічним стандартам. Це не є обов'язковою вимогою ПДР, а лише рекомендація, і таких наклейок є кілька видів залежно від рівня екологічності авто.

Різні категорії етикеток відповідно до правил ЄС: 0/нуль (синій) – електромобілі, електромобілі з підвищеним запасом ходу, гібриди (PHEV) із запасом ходу понад 40 км та транспортні засоби на паливних елементах (автомобілі класу BEV і REEV на акумуляторах).

– електромобілі, електромобілі з підвищеним запасом ходу, гібриди (PHEV) із запасом ходу понад 40 км та транспортні засоби на паливних елементах (автомобілі класу BEV і REEV на акумуляторах). Еко (синій і зелений) – гібридні автомобілі, що підключаються до електромережі та не підключаються (HEV), 8-місні та вантажні фургони з максимальним запасом ходу 40 км, а також транспортні засоби, що працюють на природному газі (автомобілі класу CNG, LNG і LPG).

– гібридні автомобілі, що підключаються до електромережі та не підключаються (HEV), 8-місні та вантажні фургони з максимальним запасом ходу 40 км, а також транспортні засоби, що працюють на природному газі (автомобілі класу CNG, LNG і LPG). C (зелений) – бензинові автомобілі, зареєстровані з 2006 року, дизельні автомобілі та легкі мікроавтобуси, зареєстровані з 2014 року, а також бензинові або дизельні 8-місні та вантажні мікроавтобуси, зареєстровані з вересня 2015 року.

– бензинові автомобілі, зареєстровані з 2006 року, дизельні автомобілі та легкі мікроавтобуси, зареєстровані з 2014 року, а також бензинові або дизельні 8-місні та вантажні мікроавтобуси, зареєстровані з вересня 2015 року. B (жовтий) – бензинові автомобілі, що відповідають стандартам Євро 3, і дизельні, які відповідають стандартам Євро 4 і 5. Бензинові автомобілі та легкі фургони, зареєстровані з січня 2001 року по 2005 рік включно; дизельні легкові автомобілі та легкі фургони, зареєстровані з 2006 року по серпень 2015 року; та бензинові та дизельні 8-місні та розвізні фургони зареєстровані з 2005 року.

– бензинові автомобілі, що відповідають стандартам Євро 3, і дизельні, які відповідають стандартам Євро 4 і 5. Бензинові автомобілі та легкі фургони, зареєстровані з січня 2001 року по 2005 рік включно; дизельні легкові автомобілі та легкі фургони, зареєстровані з 2006 року по серпень 2015 року; та бензинові та дизельні 8-місні та розвізні фургони зареєстровані з 2005 року. Немає етикетки / етикетка A: транспортні засоби, які не можуть отримати жодну позначку (також відомі як етикетка A), — це легкові автомобілі та фургони з бензиновим двигуном, зареєстровані до 2000 року, а також легкові автомобілі та фургони з дизельним двигуном, зареєстровані до 2006 року, повідомляють експерти Авто24.

До речі, Главред також розповів про ще одне цікаве нововведення для водіїв - що означає знак з білим фоном і зеленим обідком.

А також що означають білі зигзагоподібні лінії на дорозі.

Також експерти розповіли, навіщо водії поливають лобове скло авто мінеральною водою. Видаляти залишки комах з поверхні авто допомагає досить важко, але є один цікавий спосіб, який у цьому допоможе.

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