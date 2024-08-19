Шкіра сяятиме: масаж обличчя огірком став новим трендом в ТікТоці

Пам’ятаєте фільми з 90-х, де жінки перед важливим заходом лежать з огірками на очах? Мода, як і історія, циклічна, тому у популярній серед молоді мережі Тікток стає популярним масаж цим зеленим овочем.
Наші мами й бабусі не сумнівалися в чудодійному ефекті огірка, тому часто використовували його у домашньому догляді за шкірою обличчя. Це й не дивно, їм хотілося бути красивими, попри напруження з косметикою, тому в хід і йшли всі підручні засоби.
Який ефект від масажу обличчя огірком?
Як розповідають експерти Ukr.Media, якщо вас переслідують набряки, жирний блиск і тьмяний колір обличчя, повернути свіжий вигляд вам допоможе звичайнісінький огірок.
А особливо, якщо на носі важливий захід, а під рукою немає гаджета з мікрострумами.
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Цей бюджетний бьюті-лайфхак допоможе зробити вашу шкіру бархатистою і сяючою, варто лише задіяти декілька легких вправ та інструментів.
Як правильно робити масаж огірком:
- розріжте огірок навпіл і покладіть в морозильну камеру на кілька годин;
- використовуйте заморожений огірок як масажер: зрізом водіть ним по обличчю, немов маніпулою ліфтинг-гаджета;
- не забувайте про масажні лінії.
Як масаж огірком допомагає організму
Масаж огірком покращує кровообіг.
Екстракт огірка додає шкірі зволоження, а холод бореться із запаленнями.
Однак з холодним масажем варто бути обережним, щоб не застудити нерви, тож робити його варто орієнтовно 5 хвилин, а при будь-якому дискомфорті зупиняти процедуру.
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