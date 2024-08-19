Шкіра сяятиме: масаж обличчя огірком став новим трендом в ТікТоці

У мережі TikTok завірусився новий бьюті-тренд – масаж зовсім не гуаша, а звичайним огірком.

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Масаж огірком - новий тренд TikTok / колаж: Главред, фото: скрін, pexels

Пам’ятаєте фільми з 90-х, де жінки перед важливим заходом лежать з огірками на очах? Мода, як і історія, циклічна, тому у популярній серед молоді мережі Тікток стає популярним масаж цим зеленим овочем.

Наші мами й бабусі не сумнівалися в чудодійному ефекті огірка, тому часто використовували його у домашньому догляді за шкірою обличчя. Це й не дивно, їм хотілося бути красивими, попри напруження з косметикою, тому в хід і йшли всі підручні засоби.

Який ефект від масажу обличчя огірком?

Як розповідають експерти Ukr.Media, якщо вас переслідують набряки, жирний блиск і тьмяний колір обличчя, повернути свіжий вигляд вам допоможе звичайнісінький огірок.

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А особливо, якщо на носі важливий захід, а під рукою немає гаджета з мікрострумами.

Цей бюджетний бьюті-лайфхак допоможе зробити вашу шкіру бархатистою і сяючою, варто лише задіяти декілька легких вправ та інструментів.

Як правильно робити масаж огірком:

розріжте огірок навпіл і покладіть в морозильну камеру на кілька годин;

використовуйте заморожений огірок як масажер: зрізом водіть ним по обличчю, немов маніпулою ліфтинг-гаджета;

не забувайте про масажні лінії.

Як масаж огірком допомагає організму Масаж огірком покращує кровообіг. Екстракт огірка додає шкірі зволоження, а холод бореться із запаленнями. Однак з холодним масажем варто бути обережним, щоб не застудити нерви, тож робити його варто орієнтовно 5 хвилин, а при будь-якому дискомфорті зупиняти процедуру.



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