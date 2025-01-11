Коли буде парад планет у 2025 році: точна дата події

Уже наприкінці січня Венера, Юпітер, Уран, Марс, Нептун і Сатурн вишикуються в ряд, утворюючи лінію з небесних тіл.

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Коли буде парад планет у 2025 році / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Twitter beardyory

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Точну дату параду шести планет

Точну дату повного параду планет

В астрономії парадом планет прийнято вважати ситуацію, коли певна кількість небесних тіл опиняються на близькій відстані одне від одного. Від Сонця утворюється свого роду лінія з планет. Якщо їх сім, парад планет вважається повним. Попередній парад планет був 3 червня 2024 року. Про це пише Live Science.

Зазначається, що парад планет у 2025 році відбудеться наприкінці січня - 21 числа. Шість планет - Венера, Юпітер, Уран, Марс, Нептун і Сатурн вишикуються в ряд, утворюючи лінію з небесних тіл.

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Учені вважають, що хоча ніч 21 січня - гарний час, щоб спостерігати парад шести планет, попереду на шанувальників зірок чекають ще більше приємних сюрпризів. Унікальне видовище буде видно в будь-який інший день, якщо ночі ясні, навіть неозброєним оком.

За словами вчених, розпочнеться парад планет раніше - 18 січня. У цю дату Марс і Юпітер наблизяться до Сатурна і Венери, які зійдуться один з одним 21 січня. За наявності потужного телескопа або бінокля, вам вдасться розгледіти 4 планети. Уран і Нептун також будуть учасниками параду, але побачити їх вдасться тільки у власників справді хорошої професійної техніки і за умови абсолютно ясного неба.

Ба більше - на початку весни, а саме 8 березня, прогнозується повний парад планет. Це явище, за якого в лінію шикуються не шість, а сім небесних тіл - до вже наявних приєднається Меркурій. Він розташується між Сатурном і Венерою ближче до заходу. Астрономи запевняють, що в березні можна буде побачити всі планети навіть без телескопа, крім Урана.

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Що таке парад планет Парад планет - астрономічне явище, за якого деяка кількість планет Сонячної системи опиняється "на одній прямій" від Сонця. При цьому вони перебувають більш-менш близько одна до одної на небесній сфері. Поняття "парад планет" не є науковим і використовується в астрономії тільки для її популяризації. Максимальне зближення небесних тіл за екліптичною довготою називається з'єднанням. Якщо при цьому вони досить близькі за екліптичною широтою, у цій конфігурації можливе покриття більш далекого об'єкта ближчим, проходження планети диском Сонця (у разі з'єднання внутрішньої планети і Сонця) або затемнення Сонця (у разі з'єднання його з Місяцем).

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