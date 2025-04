Які електроприлади не можна вмикати в подовжувач: поради експертів

Ви дізнаєтесь:

Експерти попереджають: підключення кількох електроприладів до однієї розетки може спричинити спрацювання автоматичного вимикача або навіть стати причиною пожежі. Особливо обережними варто бути мешканцям старих будинків, де електромережа не модернізована сучасними засобами захисту, пише Главред з посиланням на Better Homes & Gardens.

Подовжувачі не збільшують потужність електромережі — вони лише надають більше розеток. За словами фахівців, їх варто використовувати виключно для пристроїв з низьким енергоспоживанням: зарядних пристроїв, комп’ютерів, телевізорів.

Натомість потужні прилади, як-от холодильник, мікрохвильова піч, кавоварка, обігрівач або праска, повинні бути підключені напряму до настінної розетки.

Ознаки перевантаження електромережі

У разі сумнівів у справності електромережі — зверніться до ліцензованого електрика.

