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Які електроприлади не можна вмикати в подовжувач: поради експертів

Руслан Іваненко
23 квітня 2025, 19:37
126
Фахівці пояснили, чому не можна вмикати потужны прилади через подовжувачі.
Розетка
Перевантаження розетки може призвести до серйозних проблем / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

  • Як визначити, що розетка перевантажена
  • Які прилади не можна підключати до подовжувача

Експерти попереджають: підключення кількох електроприладів до однієї розетки може спричинити спрацювання автоматичного вимикача або навіть стати причиною пожежі. Особливо обережними варто бути мешканцям старих будинків, де електромережа не модернізована сучасними засобами захисту, пише Главред з посиланням на Better Homes & Gardens.

Чому не всі прилади можна підключати до подовжувача

Подовжувачі не збільшують потужність електромережі — вони лише надають більше розеток. За словами фахівців, їх варто використовувати виключно для пристроїв з низьким енергоспоживанням: зарядних пристроїв, комп’ютерів, телевізорів.

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Натомість потужні прилади, як-от холодильник, мікрохвильова піч, кавоварка, обігрівач або праска, повинні бути підключені напряму до настінної розетки.

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Ознаки перевантаження електромережі

  • Відключення електроенергії — сигнал, що мережа не витримала навантаження.
  • Теплі або знебарвлені розетки, запах гару, мерехтіння світла.

У разі сумнівів у справності електромережі — зверніться до ліцензованого електрика.

Орієнтовне споживання електроприладів (кВт/год)

  • Сушарка для білизни — 2790
  • Кавоварка — 1000
  • Настільний комп’ютер — 75
  • Фен — 710
  • Мікрохвильова піч — 1500
  • Обігрівач — 1320
  • Тостер — 1051
  • Пилосос — 542

Основні правила безпечного використання приладів

  • Підключайте кожен потужний прилад до окремої розетки.
  • Не використовуйте подовжувачі для техніки, що виробляє тепло.
  • Уникайте одночасного використання кількох потужних пристроїв в одній розетці.
  • Якщо регулярно користуєтесь подовжувачами — можливо, вам слід встановити додаткові розетки або оновити електросистему.

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Що відомо про "Better Homes and Gardens"

"Better Homes and Gardens" — це відомий американський медіапроект, заснований у 1922 році, що спеціалізується на темах, пов'язаних з домашнім господарством, дизайном інтер'єру, садівництвом, кулінарією, та іншими аспектами повсякденного життя. Проект включає журнал, вебсайт, телепередачі та ряд супутніх продуктів. Його основною метою є надання порад і практичних рішень для покращення домашнього простору та створення комфортного життя. "Better Homes and Gardens" також відомий своїми рекомендаціями з садівництва, включно з доглядом за рослинами, облаштуванням саду та іншими порадами для тих, хто захоплюється садівництвом.

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