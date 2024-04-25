Коли краще їсти борщ - вранці чи ввечері: несподівана відповідь вразить просто наповал

Чи потрібно їсти борщ щодня - що важливо знати про культову страву.

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Коли не можна їсти борщ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/ivabalk, Pixabay/TetyanaUs

Борщ люблять і цінують у багатьох країнах і нерідко його їдять мало не щодня. Він насичений багатьма поживними елементами, які корисні для організму людини.

Крім того, борщ позитивно впливає на поліпшення травлення, а також дає необхідне тепло, особливо в холодну пору року. Однак у багатьох виникає питання про те, коли краще їсти борщ - вранці чи ввечері.

Як борщ впливає на організм

Будь-який рецепт приготування борщу передбачає використання великої кількості овочів. Вони містять клітковину, яка покращує травлення, прискорює обмін речовин і сприяє зниженню рівня холестерину. Як відомо, у складі борщу є морква, яка містить бета-каротин. Цей антиоксидант впливає на суттєве уповільнення процесу старіння. Крім того, в часнику та цибулі міститься велика кількість ефірних олій. Також вони наповнені фітонцидами, мікроелементами та вітамінами.

Кому не можна їсти борщ

Однак за всіх позитивних якостей борщу, деяким людям варто дотримуватися обережності під час його вживання.

Наприклад, борщ протипоказаний тим, хто страждає на цукровий діабет. Це пояснюється тим, що основою борщу є буряк, у якому високий вміст цукру.

Протипоказаний буряк, а, отже, і борщ - людям, які страждають на сечокам'яної хвороби.

Також не варто налягати на борщ людям, які страждають на захворювання шлунково-кишкового тракту.

Чи можна їсти борщ на 7 день

Різні супи мають різний термін зберігання в холодильнику. Не варто забувати, що молочний або суп-пюре з можна зберігати не більше 12 годин, юшку та грибний суп - 24 години, а овочевий суп - 4 дні. Що стосується борщу, то його максимальний термін зберігання - до 7 днів. Однак перед тим, як відправити борщ у холодильник, не забудьте охолодити суп.

Что за блюдо борщ? Борщ - українська рідка страва, яка вариться з рубаного буряка, капусти з додаванням картоплі, квасолі та різних приправ, повідомляє "Вікіпедія".

Чи можна їсти супи вранці

Якщо ви любите ситні та корисні сніданки, то борщ може бути найкращим рішенням. Він дасть заряд необхідної енергії та наситить організм корисними вітамінами й мікроелементами. Дієтологи стверджують, що після сну, організм як ніколи потребує поживної їжі, а суп - це якраз те, що йому потрібно.

Дивіться відео - скандал із борщем:

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