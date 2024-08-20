Експерт назвав рослини, які відлякують голубів від ділянки - Daily Express

Голуби – далеко не найулюбленіші відвідувачі для господарів будинків, однак є деякі рослини, які відлякують цих птахів.

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Рослини, які відлякують голубів / Колаж: Главред, фото: pexels, фото ua.depositphotos.com

Британський експерт із боротьби зі шкідниками Зак ДеАнджеліс для захисту будинку від голубів рекомендує висаджувати на ділянці культури, запах яких не подобається цим птахам.

В інтерв'ю для видання Daily Express експерт перечислив рослини, які є ефективними в цьому разі.

Що за птах - голуб? Голуби (лат. Columba), - рід птахів із сімейства голубиних.

Довжина крила 20-27 см, маса 200-650 г. Населяють Євразію, Африку та Австралію. Найпоширеніший вид із цього роду - сизий голуб, повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Експерт пояснює, що голуби надають перевагу будинкам, де вони можуть вити гнізда й дістають доступ до їжі. Однак такі "гості" не до душі господарям, оскільки місце їхнього проживання покривають послідом.

Крім того, птахи можуть знищувати рослини в саду, поїдаючи плоди та нищачи урожай.

Які запахи не люблять голуби

Для захисту ділянки від птахів, експерт рекомендує використовувати для їх відлякування цибулю й часник. Голуби ненавидять їхній сморід та різкий аромат і смак.

За словами ДеАнджеліса, птахи триматимуться від нього подалі.

Що таке Daily Express Daily Express - щоденний таблоїд, що виходить у Великій Британії. Видання є головною газетою Express Newspapers, що є дочірньою компанією холдингу Northern & Shell, чиїм одноосібним власником є Річард Десмонд.

Як відлякати голубів?

Найосновніше, як зазначає Зак ДеАнджеліс, висаджувати часник і цибулю по периметру саду й особливо – у місцях масового скупчення голубів – навколо дерев чи квітів, які їм подобаються.

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