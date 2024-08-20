Експерт назвав рослини, які відлякують голубів від ділянки - Daily Express

Британський експерт із боротьби зі шкідниками Зак ДеАнджеліс для захисту будинку від голубів рекомендує висаджувати на ділянці культури, запах яких не подобається цим птахам.
В інтерв'ю для видання Daily Express експерт перечислив рослини, які є ефективними в цьому разі.
Що за птах - голуб?
Голуби (лат. Columba), - рід птахів із сімейства голубиних.
Довжина крила 20-27 см, маса 200-650 г. Населяють Євразію, Африку та Австралію. Найпоширеніший вид із цього роду - сизий голуб, повідомляє "Вікіпедія".
Експерт пояснює, що голуби надають перевагу будинкам, де вони можуть вити гнізда й дістають доступ до їжі. Однак такі "гості" не до душі господарям, оскільки місце їхнього проживання покривають послідом.
Крім того, птахи можуть знищувати рослини в саду, поїдаючи плоди та нищачи урожай.
Які запахи не люблять голуби
Для захисту ділянки від птахів, експерт рекомендує використовувати для їх відлякування цибулю й часник. Голуби ненавидять їхній сморід та різкий аромат і смак.
За словами ДеАнджеліса, птахи триматимуться від нього подалі.
Що таке Daily Express
Daily Express - щоденний таблоїд, що виходить у Великій Британії.
Видання є головною газетою Express Newspapers, що є дочірньою компанією холдингу Northern & Shell, чиїм одноосібним власником є Річард Десмонд.
Як відлякати голубів?
Найосновніше, як зазначає Зак ДеАнджеліс, висаджувати часник і цибулю по периметру саду й особливо – у місцях масового скупчення голубів – навколо дерев чи квітів, які їм подобаються.
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